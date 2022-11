Ajo y Agua | Misión de alto riesgo

La Selección de México debe mentalizarse en ganarle a Arabia Saudita y luego rezar para que Polonia le gane a Argentina; de esa manera clasificaremos a la siguiente ronda, tanto polacos como mexicanos.

Está en riesgo la clasificación a octavos de final en la Copa del Mundo de Qatar. La planeación en estos campeonatos hay veces que funciona y otras que no. En teoría, habíamos presupuestado que el juego importante para nosotros era contra Polonia, lamentablemente no se le pudo ganar.

La intención era ganarle a Polonia, empatar o perder con Argentina y luego con Arabia Saudita pensar en el triunfo, pero de la teoría a la práctica, muchas veces es muy diferente. Ahora, dados los resultados de los primeros encuentros, estamos en riesgo de no clasificar porque dependemos de otras circunstancias. Lo que debemos hacer es mentalizarnos en ganarle a Arabia Saudita y luego rezar para que Polonia le gane a Argentina, de esa manera clasificaremos a la siguiente ronda, tanto Polonia como México.

Hay otras maneras, pero resulta más complicado. Una de ellas es ganarle 4-0 a Arabia Saudita, además de un empate entre Argentina y Polonia, tendríamos que ver la diferencia de goles, en fin, como ésta, hay muchas variantes, todas que no dependen de nosotros.

Muchos dijimos que la gran final nuestra para clasificar era ganarle a Polonia, se nos escapó esa oportunidad. Ahora, a poner veladoras y no perder la fe de que se pueda pasar a la siguiente ronda. De no ser así, sería, obviamente, un fracaso más en algunas Copas del Mundo.

Lo delicado de la situación que atravesamos en este Mundial, es que somos uno de los dos países que no hemos anotado ni un solo gol, solamente nosotros y Túnez no hemos marcado. Y esto dice mucho de lo mal que se ha preparado la Selección Mexicana en el aspecto ofensivo. Tantas dudas se generaron con qué delanteros había que traer, y resulta que los que deberían de estar en Qatar, que son Chicharito Hernández, Carlos Vela y Santiago Giménez, están en casa, mientras que Henry Martín, que está haciendo lo que puede al no tener muchas ocasiones claras de gol y lo mismo que Raúl Jiménez, no han podido tener las ocasiones que todo delantero debe de tener cuando son parte de un equipo.

Yo sugerí en su momento, cuando estábamos a tiempo de cambiar al cuerpo técnico en general, que hacía falta un revulsivo, pero no me hicieron caso. Los resultados son claros.

Una cosa extraña que se vivió en el partido contra Argentina fue la ausencia de Edson Álvarez en la alineación inicial, y no solamente ahí; cuando Andrés Guardado salió con una molestia, tranquilamente pudo entrar Edson. Hubiera movido a Luis Chávez por Guardado en la izquierda, Herrera del lado derecho y Álvarez en medio, no fue así. A todo mundo, los que sabemos de futbol y los que no saben mucho, les pareció muy extraña la no alineación del canterano del América. Me hizo recordar el partido contra Bulgaria del Mundial de Estados Unidos 94, que no me metieron a jugar. Todos esperábamos que Edson Álvarez iniciara en el partido más importante y difícil, que era contra Argentina. Toda esta hecatombe que causó Martino fue parecida a la que sucedió con Miguel Mejía Barón contra Bulgaria, igualmente se quedará como un mal recuerdo para los mexicanos.

Está claro que la continuidad de Gerardo Martino con la Selección Mexicana no s dará, desde un principio comenté que para la Selección tiene que ser un mexicano el que debe dirigir a nuestro equipo nacional, pero nuestros directivos, parece que por intereses extradeportivos, ven mejor tener a uno que no sea mexicano para que el negocio sea todavía mejor. Así que habrá que pensar en reestructurar a nuestro futbol, porque los dueños del balompié en México deben de ser todos los equipos. En este caso, los presidentes de los clubes tendrán que votar y decidir quién puede ser el presidente de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX, para que todos los ingresos que genere, tanto el campeonato de la Liga, así como la Selección, vayan en reparticiones equitativas para todos, como se hace en otros países que son grandes potencias como España e Inglaterra.

Desde ahora, habrá que pensar y organizar cómo hacer el cambio de sistema. Se acerca el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, no va a dar tiempo antes de, pero sí desde ahora habrá que pensar que inmediatamente termine el Mundial del 2026, debe de iniciar una nueva estructura en el futbol mexicano.

¡Que te lo digo yo!