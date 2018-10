"Ajo y Agua" | Mi Reglamento Antiviolencia

Ahora fue en Puebla donde se dio una nueva manifestación de violencia cuando, previo al clásico del estado entre Puebla y Lobos BUAP, un grupo de aficionados se enfrentaron en una verdadera batalla campal. Basta ya de este tipo de manifestaciones que tanto nos dañan como país, que tanto afectan la imagen de nuestra nación ante el mundo.

Porque he de decirles que igual me siento orgulloso cuando se habla de lo bueno que hay y se hace en nuestro México, como me decepciona cuando se nos menciona por cuestiones tan deplorables como la violencia en el futbol.

Preocupado por esta situación, me decidí a proponer un Reglamento Antiviolencia que consta de cinco puntos.

¿Por qué cinco? La respuesta es muy sencilla: lo pensé basado en el número de trofeos que gané como goleador en España y que hicieron que pasara a la historia como el “Pentapichichi”.

Así pues, aquí les van, a detalle, los cinco puntos que se deberán observar para aplicar, con eficacia, este Reglamento Antiviolencia.

1.-ERRADICAR LAS BARRAS

Es momento de que toda la familia futbolística nacional, y de manera muy especial los clubes, unan esfuerzos con la finalidad de poner fin a la existencia de las barras de animación que tienen su origen en Sudamérica y que de manera paulatina se fueron tornando violentas, con manifestaciones en diferentes estadios del territorio nacional.

2.- CREAR UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE AFICIONADOS

Un punto que me parece crucial es la elaboración de un efectivo Sistema de Identificación de Aficionados, lo cual sería de una gran ayuda. Sí, el mismo documento que emplea la FIFA para mantener un control en los estadios del mundo donde se celebran eventos avalados por el máximo organismo rector del futbol. Que todo esto sirva como ejemplo que en el pasado Mundial de Rusia 2018 fue utilizado con mucho éxito. Con esta medida se tendrá plenamente identificados a los aficionados conflictivos, a los que se prohibirá la entrada a todos los estadios.

3.- MAYOR INVERSIÓN DE LOS CLUBES EN SEGURIDAD

Los clubes que integran todos los circuitos de la Federación Mexicana de Futbol, desde la Primera División hasta el futbol amateur, deberán incrementar de manera considerable los gastos que aplican para temas de seguridad. La idea es que en todos los partidos se ponga atención a los temas de seguridad y se apliquen los recursos que sean necesarios, como la implementación de sistemas de seguridad con cámaras internas, y cuando lleguen los partidos considerados de alto riesgo, entonces la inversión en seguridad deberá ser mayor y los clubes locales estarán obligados a tomar medidas extraordinarias para controlar cualquier brote de violencia que se pudiera presentar.

4.- COMPROMISO DE AUTORIDADES CON EL FUTBOL

Las autoridades en todos los niveles, desde el municipal hasta el federal, claro está, pasando por el estatal, tendrán que establecer un acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol y con los clubes para destinar los elementos de seguridad que se consideren necesarios de acuerdo al nivel de riesgo-partido.

5.- COMISIÓN DE FUTBOL CONTRA LA VIOLENCIA

Es necesaria la creación de una Comisión de Futbol contra la Violencia, que estaría integrada por representantes de la Federación Mexicana de Futbol, la Liga MX, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesional, árbitros, presidentes de clubes, así como autoridades municipales, estatales y federales. El principal respaldo de esta comisión será, en todo momento, la Ley Contra la Violencia en Espectáculos Deportivos, que deberá aplicarse sin miramientos para poner fin a la escalada de violencia en el futbol. Porque, reitero, no debemos permitir que se mencione a nuestro futbol por la violencia. Nuestro objetivo debe ser que se hable del desarrollo de la Liga Mexicana, del crecimiento de la Selección Nacional y del creciente número de futbolistas mexicanos jugando en Europa, y un tema nos irá llevando automáticamente al otro.

Acabemos con la violencia e impulsemos el crecimiento del futbol mexicano para sentirnos nuevamente orgullosos de nuestro deporte y permitir al mismo tiempo que los estadios de México vuelvan a ser escenarios atractivos para la reunión y convivencia de las familias. Seamos un ejemplo para el mundo. Aprovechemos para ello los partidos que sostendrá México en esta Fecha FIFA contra Costa Rica y Chile, ambos a celebrarse en nuestro territorio nacional.

¡Que te lo digo yo!