Aristas del impeachment en Estados Unidos

Más allá de las motivaciones que llevaron a la líder de la Cámara de los Representantes (CdR) de haber anunciado el inicio formal de las investigaciones para un juicio político en contra del mandatario estadounidense, es importante entender las diversas aristas de este tema y en sí empezaré por definir lo que es el impeachment. No es el juicio en sí sino la destitución del cargo. Es decir, el resultado negativo del juicio.

Implicaciones del impeachment

Económicas

Ya lo dijo el mismo presidente, llevarlo al juicio político conllevaría una afectación en la economía de Estados Unidos (EU), una caída en los mercados bursátiles y como consecuencia, un golpe aún mayor a la economía mundial. Digo aún mayor porque ya de por sí el huracán comercial entre China y Estados Unidos ha afectado al comercio global.

Electorales

Por supuesto es un arma de doble filo hacer el juicio político. Por un lado, se pretende debilitar al inquilino de la Casa Blanca pero por otro lado, también es un riesgo para los Demócratas en tiempos electorales ya que también ellos pueden debilitarse si no llegan con una investigación robusta.

Políticas

Seguramente el resultado procederá en la Cámara Baja pero no así en la Cámara Alta ya que los republicanos tienen mayoría y por ende, no van a arriesgarse a perder la presidencia en el 2020. Sabemos de sobra que los demócratas buscarán debilitar no sólo al actual presidente de Estados Unidos sino al Partido Republicano, pero en el camino, también los Demócratas pueden perder fuerza.

Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de la amenaza que pudiera parecernos que representa el personaje de Washington ante sus medidas neo proteccionistas, nacionalistas, unilaterales, xenófobas, discriminatorias, clasistas, entre otras, esto no ha afectado la imagen que EU tiene a nivel internacional. Según la fuente https://businemetrics.wordpress.com/2019/02/02/las-marca-pais-mas-valiosas-del-mundo-2018/

EU sigue gozando de la posición número uno dentro de la marca país 2018 como la más valiosa del mundo.

Estrategias a usar

Poder blando

Estaremos viendo a una Nancy Pelosi haciendo uso del poder blando, el cual es definido dentro de las relaciones internacionales- como el conjunto de actividades o acciones de un actor político para influenciar en otros actores y lograr así su objetivo político.. Manda señales de que este tema no contaminará el proceso de la ratificación del T-MEC y se ha aliado de diversos actores políticos y empresariales para que se sumen a su postura.

Mientras que la reacción del mandatario -como mecanismo de defensa- es y será del uso del poder duro. Es decir, al interior del país se darán amenazas y acciones agresivas mientras que al exterior se continuará con la diplomacia coercitiva.

Diplomacia pública

Estaremos viendo a legisladores, a gobernadores y a la misma Nancy Pelosi que harán uso de sus conexiones y relaciones públicas para hacer diplomacia pública, la cual no es otra cosa que la interacción con otros actores clave, organizaciones no gubernamentales e incluso con gobiernos externos, para lograr influir en el comportamiento de una audiencia externa. Es decir, buscarán la forma de que varios “públicos” y medios de comunicación opinen que el impeachment es necesario. Esto con el fin de sumar esfuerzos para presionar al Senado.

Diplomacia Digital

Cada vez más utilizada esta herramienta donde lo que prevalece es el uso de las diferentes redes sociales donde, a través de cuentas oficiales e institucionales, se mandan mensajes cortos, visuales y con información concreta. Los Demócratas ya lo están haciendo y de manera muy intensa para recaudar fondos para la campaña presidencial y ahora para el juicio político.

Procedimiento

Ya inició la investigación a través de las seis comisiones para reunir la mayor información posible para construir la postura legal para que cuando llegue al Senado, la fiscalía (que sería la CdR) esté preparada.

Se presentará la información en la CdR para que defina si esto pasaría o no al Senado con un mayoría simple. El Senado tendría que votar para determinar si se destituye o no. Por lo tanto, el juicio como tal se resolverá al interior del Congreso donde el Presidente de la Corte Suprema de Justicia fungiría como juez, el Senado como jurado, y la CdR fungiría como Fiscalía.

Si a lo largo del proceso, las dos terceras partes del Senado votan para la destitución, entonces se procedería a la remoción del cargo.

Finalmente puedo decirles que esto es un ajedrez político donde las piezas deberán moverse quirúrgicamente ya que de lo contrario, pudiera darse como resultado un auto jaque mate.

Coordinadora Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales Universidad Iberoamericana

aribel.contreras@ibero.mx

Twitter: @Aribel007