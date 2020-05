¿Gobernador Ramírez? El líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar (ARC) buscará la nominación por Zacatecas-2021 con una base partidaria en Río Grande, cuarto municipio del estado. El barzonista se autodestapó el 11 de febrero cuando aseguró que Morena y "la militancia, harta ganaremos la entidad" que desde 2010 gobierna el PRI.

Monreal 1998: La primera alternancia se consumó en 1998 cuando Ricardo Monreal rechazó la propuesta del presidente Zedillo quien ofreció la Secretaría de la Reforma Agraria a cambio de la gubernatura. Así definió Monreal su declinación "usa la gratitud como un manto y alimentará cada rincón de tu vida".

Baja COVID-19: Recientes informes ubican a Zacatecas con mínimas infecciones, lo cual animó a morenistas y tricolores quienes buscarán en junio la tercera alternancia o, continuidad.

Tricolores: El gobernante PRI ya tiene una terna; Adolfo Bonilla Gómez, la senadora Claudia y Carlos Peña Badillo quienes confían en que el inadecuado manejo del gobierno federal frente a COVID-19 aplanará la curva de simpatizantes de Morena.

Vs ARC: El senador Alejandro Rojas Díaz Durán exigió la dimisión de su dirigente nacional pues "la nomenclatura pone en riesgo el triunfo de Morena-2021 porque su radicalismo autoritario es contrario al espíritu democrática de la 4-T por el que votaron más de 30 millones".

¿Zacatecas Tricolor? Ante la próxima renovación de Morena, ARC recomendó que ese proceso sea organizado por el INE "aplicando tres encuestas abiertas, previo debate para que la sociedad decida quienes deben ser los futuros dirigentes del movimiento".

Advertencia: Ante el crecimiento de contagios y defunciones por COVID-19 en Veracruz, el viable aspirante a gobernador por el PAN Julen Rementería lamentó que desde marzo se relajaran las medidas de distanciamiento por parte del Palacio de Enríquez y el trato preferencial que la 4-T ofreció al ex gobernador Javier Duarte a quien pretende "restituir los 41 bienes decomisados al término de su mandato que superan los 600 millones de pesos"…¿A quién sirve la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX)? Infortunadamente en la pasada administración fue empleada como bolsa de empleo de políticos de diferentes partidos como fue el caso de la ex alcaldesa de Magdalena Contreras, Leticia Quezada. La mayoría de los recomendados, afirmó la bancada albiazul en el 1° Congreso de la CDMX, "no cumple con el perfil para los puestos de quienes fueron contratados, ni forman parte del Servicio Profesional de Carrera"…SMSEM: Su dirigente José Manuel Uribe entregó, de forma virtual, el Pliego Petitorio de Asuntos Económicos 2020 a las secretarías de Finanzas y Educación. Contiene las demandas expresadas por el gremio en el XLIII Consejo Estatal Ordinario.