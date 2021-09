Tres campañas: Para que el ex jefe de la CDMX alcanzará su momento en la aldea global trascendieron 18 años y tres contiendas presidenciales. La primera ¿Cayó ante INE-Luis Carlos Ugalde, Coparmex-Gustavo de Hoyos, el presidente Fox, el candidato Calderón y el magistrado presidente del TEPJF Leonel Castillo.

Otra vez 2006: Aun cuando los integrantes del TEPJF reconocieron irregularidades en el proceso, declararon válidas las elecciones del 2 de julio 2006 y consideraron presidente electo al albiazul Felipe Calderón 14 millones 916 mil 927 o 35.71% 14 millones 683 mil 96 de AMLO 35.71% una diferencia 0.56%.

No ganó Calderón: El ex candidato presidencial PRI-PVEM Roberto Madrazo (RM), vinculado con un proyecto de comunicación ¿Latinus? reconoció que de aceptar, ex IFE de Ugalde y Fox, el recuento de votos casilla por casilla como exigía la oposición, AMLO hubiera sido el presidente de México 2006-2012 "Sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador".

¿Por qué CELAC? En una comida con el ex coordinador de Mexicanos en el Exterior y Asuntos Internacionales Héctor Vasconcelos (HV) explicó que la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue un objetivo de la Política Exterior del ex candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos AMLO y con el tiempo debería consolidarse como un espacio de convergencia que mostrará los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe para actuar con resultados específicos en los foros globales y no rezagarse frente a otras regiones que actúan como bloques en las negociaciones multilaterales.

Es de AMLO: Con la proyección de nuestro presidente presidente y su canciller Marcelo Ebrard, México consolidó su posición en América Latina y el Caribe al cumplir con el objetivo de favorecer la unidad y la integración regional sobre la base del acervo del Grupo de Río superado con la CELAC Cancún 2010, porque a un sin conocer la emergencia de la Covid-19, en el encuentro ocho años después con HV, se anticipó qué 2020-2030 serían la hora y década de AL y al término de la última CELAC el presidente AMLO instó "Apresurar el paso hacia la integración como unidad política, económica, social y cultural. Una aspiración de nuestros pueblos" que solo encuentran en la OEA de su actual secretario el uruguayo Luis Almagro (LA) escándalos de corrupción como fueron las malas prácticas de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) que salió a la luz en la VIII Cumbre de las Américas en Lima Perú en abril 2018, cuando LA nombró al abogado brasileño Luiz Guimaraes como vocero del organismo para ocultar el fraude en la elección del presidente Juan Orlando Hernández.