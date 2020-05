Así lo dice La Mont | Covid-19 en plataformas

Seguridad: Pese que Pemex ofreció protocolos de seguridad para el personal adscrito al complejo Abkatún Alfa, en aguas someras del Golfo de México ya fueron diagnosticados con COVID-19 más de una veintena de trabajadores entre ellos Martín Gómez Sánchez (MGS) a quien un médico identificado como "Carlis" reportó no contar con síntomas similares a la pandemia aunque desde el interior de esa instalación "presenté el cuadro dolor de cabeza, gripa, tos, pérdida de olfato y gusto, irritación de ojos, infección de la garganta y dolor de huesos".

SOS: MGS solicitó al ejecutivo federal que ofrezca seguridad epidemiológica y se practiquen pruebas a los más de 300 trabajadores de Pemex y otras compañías que permanecen en la plataforma Abkatún Alfa y al personal de descenso que debe cubrir su costo, superior los 4 mil 500 pesos, porque “esa es su responsabilidad".

¿Líder sindical? Respecto al secretario de la Sección 47, Víctor Matías Hernández (2019-2022) cuya elección fue increpada el Grupo Unido de Regeneración Sindical (GURS), MGS pidió al director Octavio Romero como al sindicato petrolero (STPRM) que se practique la sana distancia en áreas de trabajo, abordaje de plataforma y habitacionales dado que en un cuarto se concentran 6 personas igual que en los laboratorios.

Deceso: Pese que el presidente AMLO ofreció en el Decreto Presidencial del 24 de marzo, aislar al personal vulnerable, trasladó a plataforma el 8 de abril al extinto Saúl Delgadillo, quien registraba diabetes y presión alta, lo cual resultó ser la antesala de su muerte el 22 de abril por lo cual MGS demandó "más pruebas de COVID-19 al bajar de Plataforma".

Ediles COVID-19: Los titulares de Ciudad Juárez, Armando Cabada y Hermosillo, Celida López dieron positivo al COVID-19. En entrevista con ABC-Radio, Cabada dijo que hay señales de recuperación que lo llevaron a conminar a su población a no bajar la guardia frente al pico de contagios…Lejos: El retorno a la normalidad en Acapulco y Guerrero por el incremento de casos en el puerto y saturación de hospitales