7 septiembre: Inició el proceso electoral más importante para los partidos tradicionales el gobernante Morena, PAN, PRI, PT que buscarán retener mayoría en la LXV Cámara de Diputados, restarla o una alternancia en las 15 entidades que contarán con un nuevo ejecutivo estatal al tiempo que cederá el Covid 19.

Alerta: El virtual aspirante Cristóbal Arias (CA), con Covid-19 durante 3 semanas en las que abandonó sus actividades. Reconoció que cuenta con estructura en 93 de los 113 ayuntamientos y adelantó "ni en alianza total bajan a Morena".

Primero campaña: El dos veces aspirante CA (en la primera despojado por el ejército de mapaches del PRI) confesó "la verdad el médico indicó reposo absoluto y lo cumplí bajo la advertencia que nadie crea anticuerpos. Después de ese impasse de vuelta por igual de Huetamo, Sahuayo a Lázaro Cárdenas y con responsabilidad no puedo dejar de saludarlos".

Vs Herrera: El gobernador Silvano Aureoles quien ya no acompaña a sus informes al senador CA, designó como su sucesor al secretario de Gobierno, empresario y ex edil de Zitácuaro, Carlos Herrera (CH) quien encabezará la alianza PAN-PRI-PRD. Su designación no bajó la guardia de CA quien aseguró, a la Federación de Clubes de Purépechas de Santa Ana California "con su voto ganaremos la elección. Buscaré que con sus remesas y la participación del sector privado logremos empleos de calidad, estabilidad, seguridad y prosperidad”.

¿Cómo lo logrará? “Con un proyecto de conciliación y esperanza que aproveche nuestro potencial de recursos naturales, gente trabajadora junto con la fuerza y creatividad de nuestros paisanos en Illinois, Nevada, California y Texas. Haya están mis primos y me da gusto que ya contamos con casas de apoyo al proyecto de cambio”.

¿Va Layda? En 1997 la senadora del PRI fue despojada de la victoria en el proceso interno como constitucional. Desde su escaño rompió con el tricolor y acercó al líder del PRI, AMLO, quien acusó un fraude mayor en la contienda 1997. La conocí en el Penal de Pacho Viejo antes de las elecciones para presidente municipal. En enero 2021, durante un recorrido por su Alcaldía Álvaro Obregón anticipó "tengo un compromiso con el legado de mi padre: Gobernar con amor y sensibilidad Campeche".

No doblará PRI: Al igual que 1997 Layda Sansores enfrentará la maquinaria encabezada por el diputado Rubén Moreira nombrado Comisionado Especial Electoral pero bajo investigación de la FGR por desviación de recursos federales asignados al Fondo Para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) que supera los 400 millones de pesos por el que también son investigados el polémico ex secretario de Finanzas, Eugenio Ramos y el director de Adquisidores, Nazario Iga Torre a quien se ve con frecuencia en Campeche.