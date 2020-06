Así lo dice La Mont | Estados con Biden 2020-24

¡Todos con Biden¡ En entrevista con ABC-Radio la directora nacional del voto latino en la campaña del aspirante demócrata Joe Biden, Laura Jiménez (LJ) aseguró que su candidato mantiene una ventaja firme en los estados que pueden determinar el resultado de la elección el 3 noviembre: Pennsylvania, Ohio, Nueva Hampshire, Nevada (de donde es oriunda una de las tres candidatas a la vicepresidencia Catherine Cortez Masto), Florida, Georgia, Colorado, Carolina del Norte y California con la más viable compañera de fórmula Kamala Harris, amiga del ex alcalde angelino Antonio Villaraigosa y Nueva York donde su gobernador Andrew Cuomo ya alzó la mano a Biden "Joe will be next president".

Prolatino: LJ recordó que Biden aprobó la Ley de Asistencia Asequible, pago de horas extras, beneficios de desempleo y derechos de los trabajadores inmigrantes por lo que se sumarán a la organización American Latinos United un comité de acción política centrado en derrotar al presidente Donald Trump.

Alianza: En la mira del PAC latino se ubica Florida, Carolina del Norte, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin donde recibió el respaldo de republicanos como el ex gobernador Jeb Bush. Villaraigosa fue contundente "EU es un precipicio ante la incompetencia y corrupción de Trump, una amenaza a la democracia y estilo de vida estadounidense". Otra organización antitrump que busca alcanzar 10 millones de votos en favor de Biden es el Consejo Binacional de Fuerza Migrante.

Nos conoce Biden: En 2012 se reunió con aspirantes presidenciales de las tres fuerzas políticas PAN, PRI y PRD-Morena y de gira en Houston, donde el 25 de mayo se reunió con la familia del afroamericano George Floyd abatido por la policía supremacista de Minneapolis, Biden afirmó que la política de Trump al sur del Bravo y hacia la Patagonia representa una vuelta a la Guerra Fría.

¡Amiga Kamala!: De acceder a la vicepresidencia la ex fiscal y senadora por California Kamala Harris, hija de migrantes de India y Jamaica impulsaría, como embajador ante México, a su amigo Antonio Villaraigosa mientras Joe Biden al ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson.

Funcionarios COVID-19: Al resultar positivo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera son varios ya los servidores del sexenio con este Coronavirus como el asintomático titular de Profeco, Ricardo Sheffield; director del IMSS, Zoe Robledo y los secretarios de Función Pública, Irma Sandoval y el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta…IMSS: Anunció que entra en operaciones el Hospital General de Zona en Atlacomulco para pacientes en grado medio por COVID-19…Senado: El Grupo Parlamentario del PAN exigió al gobierno federal dar resultados en materia de seguridad, ante la creciente violencia del crimen organizado.