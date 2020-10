Así lo dice La Mont | García Luna, Biden ¿Y puros morenos?

Epic y García Luna: En mayo 2008 el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (Epic) centró su investigación en el coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García (hermano de una vocera de la campaña presidencial del PRI-2006) por su participación en la ventas masiva de enervantes en el medio oeste de Estados Unidos (EU); Illinois, Michigan e Indiana.

Ojo Pequeño: En el informe Corruption, drug trafficking and violence in Mexico (mayo 9-2008) por parte del Grupo para la Inteligencia del Suroeste (GIS) con sede en El Paso, donde opera EPIC, el ex director del FBI, Robert Mueller advirtió sobre la infiltración del Cártel de Sinaloa en dependencias mexicanas responsables de la lucha contra las drogas. Sus 12 agentes advirtieron sobre el historial de Cárdenas Palomino y Pequeño, quienes se iniciaron en áreas de antisecuestro de la Policía Judicial Federal.

Testigos: A diferencia de su jefe Genaro García Luna (GGL) quien se declaró "no culpable" al momento de su captura. Palomino y Pequeño apegados al modelo de justicia, Emilio Lozoya revelarían el posible desvío de 2 mil millones de pesos de una empresa de GGL con la Secretaría de Gobernación.

Ficha: Tanto el EPIC como GIS destacaron que el ex jefe de Inteligencia y División de Seguridad Regional y Antidrogas, facilitó operaciones de contrainteligencia al Cártel de Sinaloa y acompañó a su jefe durante la visita que marzo 2009, realizó la ex secretaria de Estado Hillary Clinton al Centro de Mando de la Policía Federal a la cual asistieron los subsecretarios de Evaluación, Francisco Miembro y Estrategia e Inteligencia Policial, Javier del Real Magallanes.

Sinaloa presente: Según el ex embajador Earl Anthony Wayne cercano al candidato presidencial demócrata Joe Biden, el objetivo de esa visita fue conocer la plataforma tecnológica y logística de la Policía Federal que posiblemente sirvió al posicionamiento del Cártel de Sinaloa en lugar de hacer frente a las acciones del crimen organizado "con la mejor tecnología".

Desenlace: Para GGL dejar pasar las elecciones presidenciales, que Biden obtenga los 270 votos del Colegio Electoral, para que el próximo Attorney USA reconsidere su juicio debido a las implicaciones en Rápido y Furioso, programa diseñado por el ex procurador de EU, Erik Holder avalado por los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón pero operado por GGL, Cárdenas Palomino y Pequeño García.

Responde Madero: El senador por Chihuahua confío que el PAN ratifique la continuidad de Javier Corral con su eventual nominación y sentenció "no me inquietan las mentiras de la 4-Transformación". De ser postulado enfrentaría en junio 2021 al aspirante impulsado por Palacio Nacional, Rafael Espino.