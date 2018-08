Así lo dice La Mont | Inicia LXIV Legislatura

Coordinadores: Pese que originalmente el texcocano, Horacio Duarte se perfiló a ocupar la coordinación de Morena en C. Diputados, a propuesta de universitarios que el 2 de octubre conmemoraran el L aniversario de la masacre estudiantil, su ex líder, Pablo Gómez alzó la mano para ese encargo bajo el argumento que no solo “Ejecutivo sino legislativo deben ser ocupados por la verdadera izquierda” y como él también aspiran los ex senadores Mario Delgado, Dolores Padierna y líder barzonista Alfonso Ramírez.

Fiel de la Balanza: Lo será la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky quien piensa en un candidato que garantice austeridad, ética y transparencia. Delgado y Padierna suenan para Presupuesto y Cuenta Pública o Hacienda mientras Ramírez Cuéllar para Desarrollo Social. La presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el ex presidenciable 1975, Porfirio Muñoz Ledo quien en 1997 encabezó el G4 PAN, PVEM, PRD que desplazó al PRI de su mayoría y persuadió a Arturo Núñez a responder en 2 minutos el IV informe de Ernesto Zedillo.

Economía: Si la decisión se inclina por austeridad Mario Delgado será el ungido pues aunque los poderes legislativo, judicial y órganos autónomos anunciaron un ahorro de 704 millones de pesos no es suficiente ni en la óptica de su rival Pablo Gómez, quien no se explica cómo uno de los tres poderes de la Unión donó a diversas fundaciones 456 millones en apoyo a mujeres y artes, ni que las prestaciones hasta el segundo trimestre de funcionarios federales superarán los 76,816 millones de pesos.

Débitos: El legislador Mario Delgado adelantó que Morena empleará su mayoría para revertir el endeudamiento público y exigir el uso responsable de los recursos públicos pues Veracruz, Sonora y Coahuila son ejemplo de despilfarro y autoritarismo. En el caso de Miguel Riquelme Solís su entidad cerró según HR Ratings 2017, con una deuda de 40,969 millones de pesos de los cuales 36,270 pertenecen a deuda bancaria de largo plazo y 983 mdp cortoplacista. Delgado sostuvo que sí sostendrán las promesas de campaña en el Paquete Económico 2019 en programas sociales y descentralización

Arribo: El lunes inicia el registro de diputados por mayoría relativa víspera de la sesión de apertura en la cual Morena será el oficialismo y lo que llaman “PRIan” una férrea oposición encabezada por el ¿ex secretario Fonden Reconstrucción 2017? Miguel Osorio Chong y en la colegisladora René Juárez Cisneros quienes relevarán por primera vez en 15 años a la dupla Manlio Fabio Beltrones-Emilio Gamboa quienes ofrecieron gobernabilidad a Felipe Castro después del fraude electoral 2006 como seguridad para la aprobación de las reformas estructurales Energética, Educación y Financiera a EPN.