Así lo dice La Mont | Joel Ortega: De Dallas a CDMX

No es ciudadano: De confirmarse la actual residencia del ingeniero politécnico Joel Ortega Cuevas (JOC) en Dallas, Texas como sostienen diputados locales del PAN, deberá ser requerido por la fiscal Ernestina Godoy para deslindar su responsabilidad en el desplome de la Línea 12 que incidirá en la sucesión presidencial 2024. La bancada panista lo tiene en la mira desde que su diputado Fernando Rodríguez Doval (FRD) lo acusó por bienes acumulados durante su desempeño como servidor público del DDF y GDF.

Otros cargos: JOC fue presidente de los Consejos de Administración del STC Metro y RTP. El PAN lo acusó de ser responsable del choque de trenes en la estación Oceanía de la Línea 5. FRD fue integrante de la Comisión Especial de diputados que dio seguimiento a las fallas en la Línea 12 y desde hace un lustro exigió un peritaje independiente para evaluar sin sesgos toda la información de las cajas negras de los trenes.

Cayó Florencia Serranía: El gremio del STC que presionó por su dimisión, fue el Sindicato Nacional de Transporte Colectivo (SNTSTC) de Homero Zavala opositor a Fernando Espino quien le disputa el control de los 12 mil 400 trabajadores cercanos a su fracción, que desde los sismos de septiembre 2017 advirtió que además de la ex Línea Dorada, otras tres se encontraban en las mismas condiciones de riesgo (líneas 9, 5 y 9) en las cuales hay tramos donde no se puede avanzar a más de 35 kilómetros por el riesgo de descarrilamiento.

Responsabilidad: Zavala no solo exigió la dimisión de Espino sino también, aplicarle responsabilidad penal y ofreció el apoyo para los familiares de personas caídas para interponer denuncias contra la ex titular de STC. Sin embargo, no fue lejos pues antes la presión social para encontrar responsables por las fallas de la L12 que el ex contralor y secretario de Seguridad Hiram Almeida presentó en su informe del 4 de septiembre 2014, al anunciar que después de concluir cuatro de las ocho auditorías abiertas, la Línea Dorada presentaba fallas desde el diseño, planeación y recorrido de línea. La responsabilidad recaería en tres funcionarios de una obra civil que costó 22 mil millones de pesos.

¿Aún hay más? El director de la empresa DNV, Eckhard Hinrichsen advirtió que las investigaciones continuarán por lo que el 14 de julio se entregarán los resultados de la fase 2 y el 30 agosto la fase 3…Transparencia: Al negar un amparo a Gilda Susana Lozoya, hermana del ex director de PEMEX quien recibiera 3 millones 300 mil dólares de la empresa Altos Hornos, se espera que ¡ahora sí!, Lozoya revele los fondos de la campaña presidencial 2012 que involucrarían a su principal actor el ex secretario de Administración del gobernador Arturo Montiel y ex diputado local por Atlacomulco.