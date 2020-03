Así lo dice La Mont | ¡Oremos por el bien!

Estás despedido: El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU Anthony Fauci dejaría su cargo solo por diferir con su jefe Donald Trump en temas como ¿Si hay un medicamento empleado para la malaria también es viable para enfrentar al COVID-19? El Fauci mexicano es el subsecretario Hugo López-Gatell (HLG) quien a diferencia del estadounidense, cometió el error de su vida al asegurar, previa en la Fase-1 vs Coronavirus “el presidente no podría contagiar a más personas en caso de que tuviera Coronavirus, pues posee una fuerza moral y no de contagio”.

Candidato Morena: En el partido gobernante que controla el Congreso de la Unión ya ve a HLG como diputado federal y hasta presidente de la Comisión de Salud 2021-2024 para que, en la eventualidad que Morena continué en Palacio Nacional, releve a quien según Diego Fernández de Cevallos es el “inexistente secretario de Salud Alcocer”. Por cierto el Jefe Diego acusado en expediente del CISEN que compartimos con él, en entrevista para ABC-Radio el 22 mayo 1997, rompió el silencio y se lanzó contra AMLO por una inapropiada política de prevención en los tiempos del COVID-19.

Amigo de Salinas: El tercer operador político de AMLO en el Senado no descartó que detrás de los últimos dos ataques de The New York Times y el regreso del Jefe Diego se encuentra la mano de su rival y antecesor Carlos Salinas. El objetivo asegurar la caída de AMLO en las encuestas para regresar el control de la LXV Cámara de Diputados a la alianza Prian. La operación avanzará mientras la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera no presenten información fiscal y orden de aprehensión contra seis funcionarios del sexenio 2012-2018 dónde se encuentra un ex director de Comunicación Social que manejó una pensión discrecional de CFE, el coordinador de la campaña para jefe de gobierno CDMX, 1997 y los funcionarios que compraron casas de campo con los créditos del Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa.

PAN: El diputado de Morena Gerardo Fernández Noroña sostuvo “el jefe Diego puede ser un hombre valiente pero no le quita lo corrupto. Le chin… su predio a Cantinflas, evadió al fisco y como senador, gracias a Salinas, obtuvo conocimiento de los videos que exhibieron a Ramón Sosamontes y Carlos Imaz recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada”.

Ahora COVID-19: El Imperial College de Londres, advirtió a Trump “de no contener la pandemia en los próximos 15 días, más de 2 millones en EU perderían la vida”, tal vez después de Semana Santa también aplique para México si las autoridades sanitarias bajan la guardia. Por ello, el embajador de Pakistán en México Tasawar Khan expresó “ahora hay que orar por el bien. Lo peor está por venir”.