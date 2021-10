Tlacos y Ardillos: Con la caída del Cártel Guerreros Unidos (GU) la cual se formalizó con la reciente entrega en extradición a Estados Unidos por parte de la FGR, de uno de sus 4 líderes históricos Edgar Pineda ‘El Chato’, la entidad de 7 regiones, tres de las cuales se encuentran en alerta roja, deberá cohabitar con otros dos grupos de delincuencia organizada o autodefensas, los Tlaco y Ardillos.

¿Quién es quién? Los Tlacos son ex miembros de la Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo, a los que también se atribuye disminuir a la sexta organización criminal guerrerense ‘La Bandera’, como la Columna Armada de Tamaulipas, cuentan con nuevos adeptos porque aplican ‘Ley del Talión’ “Quienes que violan y extorsionan mueren. Incluso a maridos que agreden a sus mujeres les envían dos llamadas sin contar una tercera" según reveló a un medio digital argentino.

Golpe a GU: Fue la detención de sus precursores; Mario, Sidronio y José Ángel Covarrubias además de Cleotilde Toribio Rentería ‘El Tilde’ quienes crearon esa organización a la muerte de Arturo Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa que desde el nuevo milenio, según la misma fuente, patrocinó la campaña de candidatos municipales de Acapulco.

Limpieza: Los Tlacos dirigidos por Onésimo Marquina Chapa ‘El Necho’ es la organización que difundió el video de la ejecución de 20 integrantes de GU quienes acusaron al edil de Iguala, David Gama Pérez de la alianza PRI-PRD, de pertenecer a ese grupo.

Control: En Guerrero existe un dicho "Todos tienen un familiar migrante y otro narcotraficante" los Tlacos no son la excepción pues según la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) ellos tomaron control de sus tierras después de Los Rojos, GU y los Tlacos que emergieron para enfrentar a las mineras canadienses que operan en el Cinturón de Oro, donde lejos de llevar prosperidad, intoxicaron con metales pesados y el recurso hídrico.

Señalamiento: El ex candidato de Morena a gobernador Ernesto Fidel Payan Cortinas acusó a Héctor Astudillo de robarse 10 mil millones de pesos de los fondos discrecionales de su administración por lo que “Después del 15 de septiembre no debe pensar en una embajada sino en su traslado al Cereso de Acapulco con una población de 1 mil 584 internos. Sugiero a mi partido y Mario Delgado excluirlo de la embajada en Paraguay, no lo merece, dejó una estado en caos: Guerrero estado fallido".

Ahora Acapulco: "No levantó con los presidentes más corruptos como Manuel Añorve, Evodio Velázquez y peor que ellos Adela Román" concluyó Payan Cortinas quien pidió a Héctor Astudillo debatir sobre transparencia y buen gobierno "Si pierdo me retiro pero si Astudillo no muestra el origen de su riqueza se va al reclusorio".