Así lo dice La Mont | Sexenio de Protección Civil

A David L. Romero: Conocida la magnitud del sismo de 7.5 de ayer martes, cuyo epicentro fue Crucecitas, Oaxaca; el presidente Andrés Manuel López Obrador se dirigió al coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero quien en la mañanera del 12 de diciembre informó que frente a otros años, en 2019 se emplearon eficientemente los recursos del fideicomiso para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Claroscuros: En breve la administración AMLO indagará a los ex titulares del Fonden quienes durante el bienio 2016-2018 no explicaron el destino de 42 y 14 mil millones de pesos necesarios en estos días para enfrentar las emergencia sanitaria COVID-19 y los recurrentes sismos que en lo futuro no descartan la réplica del 7 y 19 de septiembre de 8.1 el más fuerte en casi un siglo con epicentro en la costa del Pacífico.

¿Otro 2017? En septiembre México registró tres sismos con un saldo entre 430 y 1 mil 250 muertos con magnitud de 7.1 Richter, mientras el de ayer registró 7.5 de intensidad. Esa vulnerabilidad se explica porque en nuestro territorio coinciden cinco placas tectónicas entre ellas, Cocos que se hunde bajo la placa de Norteamérica.

AMLO a Washington: De confirmarse la visita del presidente de México a Estados Unidos anunciada por Donald Trump caerá como "anillo al dedo" al financiero neoyorquino quien no obstante el Covid positivo en una veintena de sus colaboradores, no emplea cubrebocas en sus reuniones de gabinete, ni de prensa en una coyuntura donde todas las encuestas marcan como favorito por dos dígitos de ventaja al aspirante demócrata Joe Biden, que el 6 de marzo del 2012 se reunió de manera privada con AMLO y los otros dos aspirantes a la presidencia Enrique Peña y Josefina Vázquez Mota.

Biden-AMLO: Esa mañana Joe Biden y el candidato AMLO conversaron durante 30 minutos y coincidieron en la necesidad de generar crecimiento económico como ofrecer prioridad a la cooperación para el desarrollo y crecimiento económico. Transparencia: La titular de Playa del Carmen Laura Beristain entregó a la Aseqroo la Cuenta Pública del Presupuesto 2019 para asegurar manejo saludable en las finanza públicas lo cual no sucedió con sus antecesores Mauricio Góngora y Cristina Díaz…Optimista racional: Así se definió Ricardo Salinas Pliego y celebró el proceso de reapertura en la economía del país luego de tres meses de confinamiento social por la pandemia. “El trabajo dignifica nuestras vidas” afirmó el presidente de Grupo Salinas…Tlaxcala: El Ayuntamiento capitalino activó los Protocolos de Seguridad, Protección Civil y realizó recorridos luego del sismo de ayer. La alcaldesa Anabell Ávalos informó, que hasta el momento, se descartan situaciones de riesgo estructural.