Campañas a la vista

El 18 de febrero de este año registra una de las expresiones ciudadanas más genuina de la historia política reciente de México. Más allá de las descalificaciones del oficialismo y de la acostumbrada retahíla de insultos desde las mañaneras y desde todas las tribunas morenistas, la “marea rosa” volvió a marchar y a concentrarse en las plazas públicas para dejar un mensaje contundente en defensa de nuestra institucionalidad democrática y del voto libre.

La movilización ciudadana nacional constituye un elemento que debe agregarse a la ecuación del escenario previo al inicio de las campañas que, aparte de violento, es caótico y preocupante para las dos candidatas presidenciales, pues si bien Claudia Sheinbaum sigue montada en la ola de la popularidad del presidente, también luce desgastada frente a los grupos internos de Morena, portando un bastón que no tiene mando y una imagen pública carente de agenda propia, siendo una especie de caja de resonancia del discurso de López Obrador y defendiéndolo casi por consigna, en medio de la turbulencia generada por investigaciones periodísticas recientes. Su candidatura también acusa los efectos de la movilización permanente que ha realizado desde junio de 2021 por todo el país.

Xóchitl Gálvez ha enfrentado la problemática de articular una propuesta de país, cuando de origen no era la candidata de los partidos que la postulan, teniendo que enfrentar el bombardeo permanente al que la han sometido desde el poder. En el preámbulo de las campañas, uno de sus principales retos es lograr comunicarse con los segmentos del electorado que podrían apoyar su proyecto, como son los de clase media y los jóvenes ausentes en las marchas y en las urnas; en mi opinión, la marea rosa no significa votos que en automático serán para Xóchitl, habrá que presentar un proyecto que convenza y un discurso que articule las demandas que se vieron y escucharon en las marchas. Su candidatura ya tiene el voto anti-AMLO, pero falta conquistar ese 38% del electorado que tradicionalmente no asiste a las urnas.

Por su parte, la candidatura del MC se percibe desdibujada, sin rumbo ni proyecto, tratando de recomponer la figura de Jorge Álvarez Maynez, que abandonó su eficaz debate en la tribuna de los diputados para echarse a los cheleros brazos de la `nueva política´ de Samuel García. Veremos cómo se desempeña en la campaña, pero por el momento pareciera que perdió la brújula y, de paso, la contienda.

A cuatro días de que inicien las campañas, también las autoridades viven momentos de enorme tensión y generan preocupaciones por decisiones extrañas, como la del INE que permitió que 43 candidaturas que no presentaron el informe de gastos de precampaña avancen. Demasiada casualidad que todas son de Morena más una del MC, 23 de las cuales son de Tabasco, tierra del actual presidente de la Comisión de Fiscalización y de Adán Augusto López. Demasiada coincidencia que olvidaran que en los casos Salgado Macedonio y Raúl Morón, el Tribunal determinó que la entrega extemporánea de informes de precampaña será válida siempre que quede tiempo para que el INE los pueda revisar y corroborar la información, pues no, los presentaron en cero el día previo a la sesión y la mayoría de consejerías dio luz verde.

La participación ciudadana será vital el 2 de junio. Su voto, a favor de la opción que sea, debe ser libre e informado, para evaluar a las opciones que aparezcan en la boleta y definir la distribución del poder público.

Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.

@MarcoBanos