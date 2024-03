Código Delirium, un código que salva vidas

Por José Enrique Cruz Aranda





Todos los que hemos tenido la fortuna de convivir con una persona adulta mayor, en algún momento nos hemos preocupado por la posibilidad de que pierda su salud y cuando esto ocurre, tal pérdida puede manifestarse de una manera particularmente llamativa: con desorientación, presencia de alucinaciones, inmovilidad, pérdida de la actividad cotidiana e incapacidad para alimentarse; esta condición es denominada Delirium.

Incluso, el saber popular dice que alguien está tan mal “que ya no reconoce a nadie” y es considerado como una señal de gravedad y mal pronóstico. Y no están equivocados.

El Delirium, más que una enfermedad en sí misma, es una condición asociada a otras enfermedades que, en el adulto mayor, no se presentan de la manera “clásica”, tal es el caso de infecciones, dolor, hasta otras más graves como fractura de cadera, lesiones cerebrales o patologías abdominales y, efectivamente, como dice el saber popular, su sola presencia puede traer consecuencias graves para la persona que la padece: aparición de complicaciones, incremento en el tiempo de enfermedad y de atención médica y, si no es tratado adecuadamente y de forma oportuna, incrementa la posibilidad de tener un desenlace lamentable, pero tal afección no es solo para la persona enferma, también infringe un daño importante en el entorno familiar, ya que genera angustia y desesperanza en las personas que le rodean y le quieren.

Ante este escenario, se recogieron las necesidades que genera la presencia de Delirium y se sistematizaron para brindar una atención oportuna, eficaz y de calidad para la persona adulta mayor y su entorno familiar.

Es así como el Instituto Mexicano del Seguro Social creó el Código Delirium como parte de las atenciones que brinda a través del Programa GeriatrIMSS.

El fundamento de Código Delirium estriba en que es una afección prevenible, reversible, razonablemente fácil de atender y que, su atención oportuna, mejora la condición de salud de las personas adultas mayores y de su entorno social.

Implica la intervención de todo el personal de salud involucrado en la atención de las personas mayores, quienes trabajan en conjunto con familiares y cuidadores de las personas mayores enfermas.

Desde su implementación, año con año se ha fortalecido y es una estrategia a nivel nacional, orientando, sensibilizando y capacitando a todas las personas involucradas en la atención de las personas adultas mayores y dando pautas de atención integral para el personal de salud del IMSS.

El Código Delirium salva vidas en el sentido amplio de la palabra, su implementación permite la prevención, detección y tratamiento oportuno con el objetivo de acercar a la salud, de reintegrar a su vida social y con ello, mejorar la vida de las personas adultas mayores y de su entorno familiar.





Médico No Familiar Geriatra, Hospital General Regional No. 2 “Dr. Guillermo Fajardo Ortiz”, IMSS Ciudad de México