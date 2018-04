¿Cómo dijo?

Comprar víveres ha cambiado mucho



Para la señora que anda de prisa porque tiene que ir por los niños a la escuela, porque tiene que ir al banco, al gimnasio y todavía quisiera que le sobrara un poco de tiempo para irse a tomar un café con las amigas, la compra de los víveres para la despensa es un tormento.



En nuestros lejanos días infantiles íbamos a la tienda de Don Miguel y teníamos que esperar a que él o su esposa —Doña Vicky— nos atendieran. —A ver, tú muchacho, ¿qué vas a llevar..? —Pues que dijo mi mamá que le mande 4 huevos, un kilo de frijol y kilo y medio de plátano…— Así era el comercio en aquellos tiempos. Había que esperar a que te atendieran, después de haber atendido a los clientes que llegaron antes que tú.



Había que hacerlo con mucho cuidado porque no era raro que el chamaco tonto llegara a la casa con dos o tres huevos estrellados o de plano rotos, escurriendo su contenido porque no te los daban como ahora, empacados en un cartón especial, sino en una bolsa de papel y era fácil que se rompieran con el puro roce de unos con otros.



Un día apareció en el barrio una tienda que anunciaba ser un supermercado. No me podía imaginar lo que era, hasta que fui a investigar y me pareció maravilloso que pudieras tomar un carrito o una canasta y que la mercancía estuviera a tu alcance para que fueras escogiendo lo que querías comprar.



Me encantó la idea de poder escoger palpando directamente la fruta, las legumbres y la marca de café o de arroz que me gustara, o la de mejor precio.



Aparte de escoger la mercancía, en el súper había un notable ahorro de tiempo y la presencia de los artículos me hacía acordar de cosas que necesitaba pero que se me había olvidado poner en la lista. Desde entonces me aficioné a ir al súper. Lo disfruto mucho, lo tomo como un paseo, como una forma de distracción.

Mi esposa se queda muy contenta porque a mí me gusta “hacer el súper” que es la expresión usual para decir que vamos de compras a la tienda de auto servicio. Recuerde que la palabra súper es grave o llana y como termina en erre no hay que olvidar ponerle acento en la u.



Ahora el “ir al súper” ha evolucionado, incluso hay gente que ya ni siquiera va a comprar en el súper. Existe la forma de pedir tus artículos por internet y que rápidamente te los lleven a tu casa. Nuestros vecinos gringos —que son siempre muy novedosos en esas cosas— ya cuentan con refrigeradores inteligentes que cuando detectan que ya casi no hay leche, huevos o algún otro alimento básico, lo solicitan automáticamente por internet y de volada llega al hogar una persona que los entrega; en los casos más extremos los mismos dueños autorizan el entrar a su casa y poner la leche y los huevos —o bueno, todos los víveres—directamente en el refrigerador.



¿Cómo ve? No pues así le quitan a uno el gusto de comprar en el súper, ¿no?







Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: Lauro Madero pregunta: ¿El sida es una abreviatura o es una palabra?





RESPUESTA: Sida es un acrónimo. Los acrónimos son palabras que nacen siendo siglas. Originalmente la palabra sida era una forma abreviada de “Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida”. Ahora ya está incorporada al Diccionario de la Academia de la Lengua como una palabra y se escribe toda en minúsculas.





AHORA PREGUNTO: Tenemos ahora la palabra zumaque que es de origen árabe. ¿Qué es el zumaque?





a. Un pez

b. Un mamífero

c. Una hierba

d. Un arbusto

RESPUESTA: d. El zumaque es un arbusto que debe su nombre al color rojizo de sus semillas.

Me retiro con esta reflexión: El que no quiere razonar es un fanático; el que no sabe razonar es un necio; el que no se atreve a razonar es un esclavo. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.