¿Cómo dijo?

Vaya golpazo el del gasolinazo







Para los que tenemos la fortuna de tener un automóvil, el hecho de que la gasolina esté tan cara nos afecta… y mucho. ¡Es que a cada rato la suben más de precio! A cada ratito nos pegan con un nuevo “gasolinazo”, que es como le llamamos al —muy frecuente—aumento de precio de este combustible indispensable para el funcionamiento de nuestro coche.

¿Por qué le decimos “gasolinazo”? Pues porque el sufijo —para decirlo técnicamente— o bueno, la terminación -azo expresa, entre otras cosas, algo despectivo o bien a un golpe… como un golpazo, un madrazo, un chin… bueno, ya me entendió. Así que el gasolinazo es un auténtico golpe recibido a nuestros bolsillos… muy seguido diría yo.

La palabra gasolina nosotros la tomamos “directamente y sin escalas” del inglés gasoline, y los componentes etimológicos —o sea, las raíces— son iguales a los del español. “Gas” es un fluido que nunca deja de extenderse y la palabranació gracias al reconocido químico flamenco llamado Van Helmont, que cuando estudió la estructura interna de los gases dijo: “¡esto es un caos!” y de “caos” nació “gas”; porque es mucho más difícil de controlar que los sólidos y los líquidos:El elemento -ol es usado en química para formar nombres de aceites, porque precisamente viene de óleum que significa “aceite” en latín; y finalmente tiene el -ina, que es sufijo muy usado para nombrar químicos: proteína, vitamina, creatina, etc.

Ya que hablábamos del gasolinazo, déjeme comentarle que el precio de la gasolina en México comparado con el de otros países, resulta no estar tan alto. No resulta difícil encontrar en internet los precios actuales de las gasolinas en diferentes países y resulta que no estamos “tan pior”. Normalmente nos comparamos —en casi todo, no nada más en el precio de la gasolina— con los estadounidenses; pues sí, la gasolina de ellos es alrededor de un 20% más barata, pero si se nos ocurre compararla con la de Francia o Italia, estamos hablando de que ellos pagan entre un 80% y 90% más —respectivamente— por un litro de gasolina; ya ni hablar de China que bien se paga más del doble por este preciado líquido que lo que pagamos en México.

Yo lo sé, ya estará usted diciendo: “¡pero ellos ganan mucho más!” y por supuesto que usted tiene la razón. Lo que realmente nos agrava la situación en México es que nuestro lastimado peso no vale mucho que digamos… y aparte el ingreso por habitante está “por la calle de la amargura” y la gasolina es ya un bien indispensable para el desarrollo del país… al menos por algunos años más, mientras se establecen bien otras tecnologías que ya están en uso, como los auto eléctricos.

Ya que andamos con el tema de la gasolina, con frecuencia me preguntan si es correcto decirle “gasolinera” a la estación donde se expende gasolina. Pues mire, originalmente la gasolinería es el lugar donde se vende este combustible y el gasolinero o gasolinera es la persona que trabaja en una gasolinería —obviamente vendiendo gasolina—. Sin embargo, ya ve usted como es la Real Academia Española de “bonachona” y por la fuerza de la costumbre, ya se acepta que “gasolinera” sea el depósito o establecimiento donde se vende gasolina. Así es que usted puede ir a la gasolinería o a la gasolinera, como usted guste.

Y ya que se me está agotando la gasolina es mejor que me retire.





Consultorio Verbal comodijo2@hotmail.comTwitter: @comodijo





PREGUNTA DEL PÚBLICO: Marifer Galindo: Mi abuela decía a veces que le dolía el cuadril. ¿Cuál es el cuadril?









RESPUESTA: Seguramente su abuela se refería a la cadera, eso es lo que significa cuadril.







AHORA PREGUNTO: Veamos ahora la palabra crochet. ¿A qué se refiere?



a. A un juego



b. A un tapón



c. A un tejido



d. A un traje









RESPUESTA: c. Crochet es una palabra de origen francés. Se pronuncia croché y se refiere a una labor de tejido con aguja de gancho.







Me voy con esta reflexión: la peor decisión es la indecisión. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.