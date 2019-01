Cómo Dijo | Evite el exceso… de palabras

“Como ya lo he expresado en líneas anteriores, reitero a usted que me encuentro en la mejor de las disposiciones para llevar a cabo de la mejor manera posible todas las tareas que me sean encomendadas…” ¿Qué es esto? ¿Será un discurso político? Puede ser, puede ser… Así son algunos de esos discursos: una redacción hecha a base de rodeos y diciendo una “bola” de cosas inútiles que lo único que hacen es fastidiar al que lo escucha o lo lee y hace más turbio el mensaje, o sea que casi no se entiende o de plano no existe una idea clara de lo que se quiere expresar.

Lo mismo podía haberse dicho en: “Reitero mi disposición para realizar cuanto se me encomiende…” y ya. Todo lo demás es rodeo inútil en una redacción que intenta ser elegante, pero es odiosa en realidad. Hay mucha gente que le “echa mucha crema a sus tacos” a la hora de escribir y “adornan” de más sus textos, cuando la base del lenguaje es siempre ser conciso, breve y claro, porque el objetivo es comunicarse.

Ser claros… ese debe ser el lema que tengamos presente al escribir: Claridad ante todo y no darles vuelta y vuelta a las palabras como el caballo que mueve el molino y se pasa la vida caminando en círculos.

Esto es lo que llamamos circunloquios. Bien podría llamarse así algún tío mío que vive en el rancho: Circunloquio Villarreal para servir a usted. Pero no, en este caso me refiero a los rodeos que le damos a las palabras y a las frases para expresar una idea, lo que las torna más complicadas y difíciles de entender.

Circunloquio proviene de circum que en latín significa “alrededor de…” y loqui que es hablar, comunicarse a través de la palabra, sea oral o escrita

“Las personas que tienen a su cargo la ineludible responsabilidad de dar información acerca de los hechos sucedidos, lo harán a la mayor brevedad posible y bla bla bla…” es probablemente cualquier declaración de alguna autoridad que vemos en un medio de comunicación, y lo hacen para —según ellos— demostrar que saben lo que hacen y que tienen el control. Podrían simplemente poner que: “los responsables informarán lo sucedido”.

“Será entonces cuando nosotros nos veremos obligados a hacer hasta lo imposible por evitar que tal cosa suceda…” podría decirse: “Entonces, debemos hacer lo posible por impedirlo”. ¡Y ya!

CONSULTORIO VERBAL

PREGUNTA DEL PÚBLICO: He visto la frase “como el perro del hortelano. ¿Usted sabe qué significa? Pregunta César Carranza.

RESPUESTA: Esa expresión se deriva de un refrán y éste de una leyenda del perro que ni come lo suyo ni deja que los demás perros hagan lo mismo. Por envidia no puede comer a gusto porque está demasiado pendiente de lo que tienen los demás y lo quiere todo para sí. La expresión completa es: “…como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer”.

AHORA LE PREGUNTO: Calíope era una musa de la mitología griega. Si usted le dice a una dama que es una “Calíope moderna” ¿qué es lo que se supone que está elogiando?

a. Su manera de bailar.

b. Su estilo para tocar la lira.

c. Su bella voz para decir poesías.

d. Su figura de sirena.

RESPUESTA: c. Calíope significa “la de la bella voz”. En la mitología griega Calíope era la musa de la poesía épica.

Frase ególatra para terminar: Si ser lindo es pecado, yo no tengo perdón de Dios. —Anónimo argentino.

¿Cómo dijo? ¡Hasta la próxima!