Cómo dijo | Un fufurufo bordado a mano

“¡Voy, voy, a poco tú muy fufurufo..! Es una frase en tono recriminatorio y ridiculizante que se usaba mucho en el pasado. “¡Así que te crees muy superior a los demás! Te crees muy salsa ¿no?”

Bueno, la primera pregunta lógica sería: ¿y qué es un fufurufo? Pues eso, un tipo que se siente “bordado a mano”, que pretende ser “la divina garza” o “la última cerveza en el desierto”. Fufurufo es aquel que pretende ridículamente ser de una clase social más alta que aquella a la que realmente pertenece. Pero en sentido literal, ¿hay algo que se llame fufurufo? No, ése es su sentido literal y así está en el Diccionario de la Lengua Española.

Otra cosa que yo siempre me he preguntado y mucha gente también me ha planteado esta pregunta: ¿Por qué se les llama ingenios a los lugares donde se produce el azúcar? Ingenio es en su origen el arte de tener buenas ideas, de ahí se extendió a nombrar a los productos de las buenas ideas. Así que la producción de azúcar, que antes se hacía con técnicas artesanales, mejoró cuando alguien tuvo el ingenio de crear maquinaria y técnicas para este propósito.

La palabra ingenio me trae a la mente un vocablo parecido que es “lo genuino” y que tiene un curioso origen. Me refiero a la palabra genuflexión que es arrodillarse, del latín genu flexio, literalmente, “doblar la rodilla” y la palabra “genuino”, que también es derivada de genu-. Proviene de una antigua costumbre de los etruscos, heredada por los romanos por la cual un padre ponía a su hijo recién nacido sobre la rodilla, como manera de expresar que lo reconocía como suyo, o sea, declararlo genuino, confirmando que era su hijo legítimo.

Usted muy probablemente sabe lo que es una viñeta: es un dibujo o escena impresa en un libro, periódico, etc., que suele tener carácter humorístico, y que a veces va acompañado de un texto o comentario. En su origen, viñeta es un diminutivo de viña, porque esos dibujos generalmente representaban cepas, uvas, ramas y hojas de parra.

Consultorio Verbal

PREGUNTA DEL PÚBLICO: ¿Qué significa la palabra bizarro?

RESPUESTA: Bizarro en nuestro idioma significa valeroso, esforzado. Algunas personas se confunden porque bizarre en inglés significa algo muy diferente: extraño, estrafalario o grotesco.

AHORA PREGUNTO: ¿Cuál de las cuatro frases siguientes resulta lógica:

a. Iban montando un bello ejemplar taíno.

b. Le dio fiebre porque le picó un taíno.

c. Huracán es una palabra de origen taíno.

d. Sólo pescamos un robalo y un taíno.

RESPUESTA:

c. El taíno era un pueblo indígena que habitaba las Antillas mayores. Taíno se le llama también a la lengua que ellos hablaban.

Termino con una frase de Charles Chaplin: “El tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto”.

¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

