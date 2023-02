Construir paz a través del movimiento corporal  

Por Viridiana Rodríguez del Valle





En las ciencias sociales pocas veces nos detenemos a analizar la importancia que tienen los sentimientos individuales en lo colectivo, sin embargo, la relación que tenemos con nosotros mismos, influye completamente en cómo nos relacionamos con los demás. Es a través de nuestro cuerpo que somos capaces de ejercer acciones positivas, o bien que perjudiquen a terceros pues el cuerpo es una fuente de información que alberga experiencias humanas, positivas y negativas, y a través del mismo es posible llegar a lugares de trauma, miedo y violencia.

En la tesis de Thania Acarón, titulada “The Practitioner’s Body of Knowledge: Dance/Movement in Training Programmes that Address Violence, Conflict and Peace”, se aborda la capacidad que tiene el cuerpo para tomar espacios a través de la danza y así sanar los sentimientos que nos hacen sentir intranquilos. Esta práctica se ha comprobado particularmente, en grupos que han vivido en un ambiente violento y que han utilizado la danza para reconstruir la confianza entre las personas.

Este pensamiento puede parecer idealista pero se ha demostrado que existe una diferencia cuando colectivamente se pretende que esta práctica sea utilizada para reparar el tejido social desde lo individual para después poder reforzarlo de forma colectiva. Si lo pensamos, de forma simple, nuestro cuerpo es quien alberga todas las emociones y por lo tanto, somos nosotros mismos quienes tenemos la capacidad de modificar el entorno social a través de acciones.

La danza involucra un sentido de pertenencia en un espacio que se toma y se apropia a través del movimiento, el cual en muchas ocasiones ha sido arrebatado por externos, ya sea por desplazamientos forzados, violencia física, etc. Es por eso que al momento de reapropiarse de un nuevo lugar a través del cuerpo, se vuelve reconfortante y se va convirtiendo un lugar seguro.

Es posible la resignificación del dolor y los sentimientos desde otras formas, se cambia la percepción del mismo y la canalización de este. Se podría decir que se hace desde la reflexión y el entendimiento con el cuerpo. Y es así, desde lo individual se va sanando para que se creen espacios seguros y la expresión de violencia se modifique paulatinamente en paz.

Cuando ejercemos esta práctica interactuamos a través del espacio y las conexiones con los demás, en conjunto y de forma pacífica. Es posible cambiar la memoria desde el movimiento, incluso a veces puede ser más efectivo que a través de medios externos como discursos o platicas ya que al final sigue siendo algo que no proviene de ti, en cambio la danza y el movimiento emana de ti