De la pluma de Miguel Reyes Razo / Cuando inició la epopeya de Colosio

Por Miguel Reyes Razo





Fue domingo el 6 de marzo de 1994. Día de fiesta en el PRI. Lo celebraría en grande. Su candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio reuniría a decenas de miles en el Monumento a la Revolución. Instante crucial; decisivo. Hora de echar abajo malévolas versiones:

"La campaña de Colosio no levanta.

"Tibia, sin vigor la camaña de Colosio.

"Pésima organización de la campaña de Colosio...”

Quizá tuvieran una pizca de acierto. Colosio se elevó a candidato el día 8 de diciembre de 1993. Era hora de recorrer el país. Y no. Que el Presidente Carlos Salinas de Gortari y el gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam no lograban ponerse de acuerdo. Que el Presidente Salinas de Gortari reclamó con dureza la escasa acción para iniciar la campaña.

"El Presidente Salinas viaja a China y Japón a mediados de diciembre. Va en su comitiva Manuel Camacho Solís en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores...

Agudos observadores elucubraron:

"Última gira de Salinas. Ya tiene el Telecé. Va con banqueros -Roberto Hernández y Roberto González- y empresarios. Él postergó el inicio de la gira de Colosio. Le robaría las Ocho Columnas. ¿Para el ego de Salinas?

Días turbios. Mientras -fieles a su tradición- los aspirantes a la candidatura presidencial, que no pasaron de eso, se unían en derredor del triunfador. Lo felicitaban publicamente. Anchas sonrisas y estrechos abrazos.

"Magnifica decisión de nuestro partido...

"Un gran "cuadro" su experiencia y pulso...

Inolvidable el 22 de septiembre de 1975. José López Portillo y Pacheco, el candidato.

¿Y Moya?

Mario Moya Palencia llegó al Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda en el Palacio Nacional. Solitario. Quizás Enrique Mendoza, su jefe de Prensa en Gobernación lo esperó en el automóvil. Moya avanzó hacia López Portillo. Se abrazaron. Acerqué el micrófono del Noticiario "24 HORAS". Soltó:

"¡Todos unidos en torno de José López Portillo...

"Pero -lo atajé- desde hace mucho y hasta hace unas horas usted parecía ser...

Me interrumpió. Mario Moya Palencia alzó la voz:

"Ya dije. Todos unidos en torno de José López Portillo

Obtuvo del flamante "destapado"

"Tu siempre tan inteligente, mi Mario...Tú siempre tan inteligente...

Pero en noviembre de 1993 no todo fue tersura y resignación.

"Salinas nos engaña con la verdad -me dijo meses atrás el gobernador de Tlaxcala José Antonio Álvarez Lima. El candidato será Colosio. Ya verás.

A la hora de la verdad Manuel Camacho Solís enrareció, maculó el ambiente. No felicitó, no aplaudió, no reconoció la decisión. Creó división. Agrietó al PRI. No legitimó la voluntad de su gran amigo Carlos Salinas de Gortari. "¡Los Toficos! Les endilgaron en sus días de estudiantes de Economía en la UNAM ¿Por qué? "Uy, qué ricos".

"Destapado", Luis Donaldo Colosio marchó a su tierra. A Sonora. Manlio Fabio Beltrones le preparó formidable recepción. Multitudes que hicieron volar las puertas del aeropuerto Pesqueira y algún exgobernador -al que apodaban El Caminero- resultó magullado, Y yo perdí mis anteojos.

Y al día siguiente, muy temprano a Magdalena de Kino. Como a tres horas de Hermosillo. A "paso y ritmo de candidato", casi el doble. Adalberto Villaescusa -paisano de Luis Donaldo- conducía su automóvil. Nube muy espesa de informadores se apoderó de la calle y casa de la familia Colosio-Murrieta. Arrasaron el cuidado jardín de Doña Ofelia. Desolado, Luis Donaldo quedó helado al ver el destrozo:

"Miren lo que hicieron. Los va a regañar mi mamá...

Fernando Ortiz Arana -inteligente, visionario político queretano- y José Antonio González Fernandez ambos dirigentes del PRI, organizaron la "toma de protesta" del candidato cuyo Coordinador de Campaña era el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Ceremonia que sancionaron con su agusta presencia don Fidel Velázquez y don Emilio M. González. Ceremonia impecable. Nadie notó los "cabeceos" de los ancianos prominentes priistas.

"¿Cuándo arranca la campaña?

"El 10 de enero. En Huejutla. En Hidalgo. Los reporteros viajarán a Tampico, el domingo 9. Dormiran en el hotel "Camino Real". A las 5 am saldrán a Huejutla. Desayuno en el autobús...

Y los reporteros ¡arriba! A "la brecha". Gastados botines y pantalones de mezclilla -vaqueros- . Ramiro Pineda, experto en conducción y organización de estas actividades y similares, al frente. Hacía mucho frío. Y los reporteros, todos, tenían sueño. Primer día. Huejutla.

Fue muy cierto que el candidato llegó casi cuatro horas tarde a su primer acto de campaña. Ocurrió en Huejutla, Hidalgo. Huejutla donde la familia Austria perseguía -asesinaba- campesinos. Los Austria explotadores.

Llegamos, y de Luis Donaldo Colosio, ni sus luces. A esperar.