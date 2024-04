Debate presidencial: Ganó la ciudadanía

El domingo millones de mexicanos fuimos testigos del primer debate entre candidatos a la presidencia de México y como era de esperarse se escucharon propuestas y descalificaciones. El tema central fue "La sociedad que queremos" dividido en tres segmentos: educación y salud, transparencia y lucha contra la corrupción y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Como ya es costumbre tanto Claudia Sheinbaum, de Morena; Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora que forman los partidos de la Revolución Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD); y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, asumieron una postura triunfal, lo cierto es que los que ganamos fuimos los mexicanos, porque este tipo de ejercicios nos permitirán conocer sus proyectos para que el 2 de junio decidamos el México que queremos.

ANA LILIA RIVERA ASEGURA QUE EL SEGUNDO PISO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN ESTA FIRME PARA IMPULSAR REFORMAS DE AMLO

Ana Lilia Rivera, está muy comprometida con su partido, sus aspiraciones políticas y, sobre todo con sus responsabilidade egislativas que no descuida, a pesar de que cada fin de semana lo dedica a hacer campaña para reelegirse. El domingo recorrió varios municipios de Tlaxcala donde destacó los avances legislativos en los últimos cinco años y dejó en claro que ahora su apuesta es por construir el segundo piso de la cuarta transformación donde impulsará las 20 reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Rievera Rivera consideró necesario que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por el voto popular al tiempo que manifestó la importancia de elevar a rango constitucional el Program Jóvenes Construyendo el Futuro para que este se garantice a las nuevas generaciones y no se impregne de corrupción.

MANLIO FABIO BELTRONES SE COMPROMETE A REALIZAR POLÍTICAS EN FAVOR DE LA INDUSTRIA MINERA DE SONORA

El candidato al Senado por la oposición, Manlio Fabio Beltrones se reunió con representantes de la industria minera quienes le solicitaron impulsar y promover políticas públicas que contribuyan al desarrollo de este sector, pero sobre todo que den resultados en el beneficio social de las comunidades. Ante esto, Beltrones Rivera,firmó su compromiso de apoyar a la industria minera, al reconocer que es la principal actividad de desarrollo económico y social en Sonora. “Dejo mi firma, mi palabra y sobre todo la seguridad de que los conozco y me reconozco con ustedes y eso me hace ser parte de la familia, de tal suerte, conmigo y si así lo resuelven tendrán un legislador amigo en el Senado de la República”, afirmó. En el encuentro David Ramos Félix, presidente de la AIMMGM, Distrito Sonora, planteó la urgente necesidad de reorientación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable (Fondo Minero), al propósito original, al señalar que, “durante los cuatro años de operación en Sonora, se distribuyeron 3 mil 600 millones de pesos, en 20 municipios con vocación y producción minera, en proyectos de infraestructura, desarrollo social, educación, salud y medioambiente”.

ERNESTO GÁNDARA PROPONE IMPLEMENTAR EL SEGUNDO AGUINALDO Y APOYAR A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou aspirante a diputado federal de la oposición avanza en sus actividades porselitista donde da a conocer sus propuestas. Recordemos que en materia económica, el ex legislador propone apoyar a los sectores más golpeados por la pandemia de la Covid-19. En este sentido, destacó que siempre se ha apoyado a las grandes empresas, sin embargo, en estos momentos es necesario dar un giro importante a esa situación. Y es que la propuesta de Gándara consiste en apoyar a la base de la pirámide económica, donde están las pequeñas y medianas empresas, profesionistas independientes y emprendedores que más lo necesitan. En este sentido, propuso implementar el segundo aguinaldo, una línea de apoyos económicos denominada abarrote ganador, para el pago de las contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como para adoptar aplicaciones para vender en línea”.

RICARDO MONREAL ASEGURA QUE SHEINBAUM GANÓ EL DEBATE

Senadores de las coaliciones Fuerza y Corazón por México, Sigamos Haciendo Historia y Movimiento Ciudadano, dieron por ganadores del primer debate presidencial a sus candidatas y candidato, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, respectivamente. Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial de Claudia Sheinbaum, afirmó que a pesar de la guerra sucia “ganamos el debate”. El coordinador de Morena, afirmó que el desempeño y capacidad de Sheinbaum, demostraron que el país la necesita. “Sin duda lo contundente de los argumentos y la actitud de la doctora Claudia Sheinbaum, la coloca en ganadora del debate, Su sobriedad, su seriedad, su serenidad en responder los ataques y los denuestos la hace confiable como jefa de Estado, como estadista. Me pareció que su desempeño fue el que esperábamos. Una mujer preparada, una mujer sensata, una mujer honesta, pero sobre todo, con talento, con capacidad, lo que el país requiere”. Para Manuel Añorve, coordinador del PRI, Xóchitl Gálvez ganó el debate. “No ganó con argumentos, no ganó con propuestas, ganó por supuesto en toda la temática que se presentó y no tengo la menor que regresando las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, la tarjeta Mi Salud que es muy importante para el abastecimiento que se requiere en los hospitales públicos, bajar la pensión de adultos mayores de 65 a 60 años, la beca universal desde preescolar, entre otras propuestas, son propuestas viables, concretas y, no tengo la menor duda que la expresión de Xóchitl en contestar de manera natural, pero con argumentos, estadísticas y, sobre todo, con razones la hacer ganadora de este primer debate presidencial”. En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que el candidato de su partido, Jorge Álvarez Máynez es quien mejores propuestas tuvo.

HILDA FLORES ESCALERA PROMUEVE INVERSIONES PARA COAHUILA

Muy activa se mantiene la representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, Hilda Flores Escalera quien siempre está en búqueda de inversiones para su estado, para muestra basta mencionar que la semana pasada se reunió con Anabel Sáenz, consejera Económica de la Embajada de Francia en México. Hilda Flores tiene una gran trayectoria, pues recordemos que Hilda fue senadora de la República.

Diputada federal y local además de líder de la Organización de Mujeres priistas, experiencia que sin duda le permite desempeñarse con gran inteligencia para encontrar soluciones a los problemas de su estado. No la pierda de vista.

EDUARDO RAMÍREZ PLANTEA FORTALECIEMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COMUNIDADES DE CHIAPAS

A pesar de encabezar las preferencias electorales en las encuestas, Eduardo Ramírez Aguilar candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas no se confía y continúa recorriendo los municipios de ese estado para dar a conocer sus propuestas. candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas. Este fin de semana, propuso la creación de zonas metropolitanas para el desarrollo de la entidad y detalló que la creación de cada una de las zonas metropolitanas, que agrupará a varios municipios en distintas regiones de Chiapas, irá acompañada del fortalecimiento de servicios básicos, de mejora de carreteras y de mayor impulso a la salud y educación, además de las actividades económicas y productivas.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR Y ERUVIEL ÁVILA DEFIENDEN PROYECTO DE CLAUDIA SHEINBAUM

El ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Eruviel Ávila, candidato a diputado federal plurinominal impulsaron el proyecto de Claudia Sheinbaum en 25 municipios del Edomex. Esto a través de una significativa reunión con artesanos mexiquenses que expresaron la confianza puesta en Claudia Sheinbaum para el mejoramiento de sus condiciones laborales y de vida. Según lo dialogado en el encuentro realizado en el Pueblo Mágico de Metepec, el proyecto de Claudia Sheinbaum se distingue por su sensibilidad con la población y su atención particular a los que menos tienen. Lo cierto es que Alfonso Ramírez Cuéllar que busca una diputación federal, es un hombre de gran experiencia, pues recordemos que fue diputado en la legislatura anterior, encabezó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. No lo pierdan de vista.

IGNACIO MIER APUESTA POR PLAN C

El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sigue muy activo los fines de semana en busca del apoyo popular para cristalizar sus aspiraciones como senador y durante un evento con la militancia enfatizó el papel de los legisladores federales en la vida del país, ya que son quienes aprueban las reformas que se incluyen en la Constitución y el presupuesto para los programas sociales. “Hay que hacer ganar a todos los candidatos de la coalición para poder aplicar el Plan C y consolidar la cuarta transformación en el país”, sostuvo Nacho Mier, candidato al Senado por Morena. En este sentido, informó que además de las reformas en favor de la niñez y de las mujeres, se tiene contemplado proteger y rescatar a los pueblos originarios, quienes han sido despojados de sus tierras y sus recursos naturales, haciéndolos sujetos de derecho público.

SE ALISTA DEBATE DE CANDIDATOS AL SENADO EN SINALOA

No sólo a nivel federral los candidatos y candidatas confrontaran sus ideas y proyectos y en Sinaloa cuatro de las cinco fórmulas al Senado de la República ya confirmaron su asistencia al debate que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE). Los que participarán en este ejercicio son: las candidaturas de Movimiento Ciudadano integradas por María Fernanda Rivera Romo en Primera Fórmula y Miguel Ángel Vicente Rentería en Segunda Fórmula. También las candidaturas de Morena integradas por Imelda Castro Castro en Primera Fórmula y Enrique Inzunza Cazares en Segunda Fórmula. Además, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, candidato en Primera Fórmula y Nubia Xiclali Ramos Carbajal candidata en Segunda Fórmula del Partido Verde Ecologista de México manifestaron su intención de participar en los debates que organice este órgano colegiado. Aunque Jesús Estrada Ferreiro, candidato en Primera Fórmula y Yolanda de la Cruz, candidata en Segunda Fórmula del Partido del Trabajo (PT) no respondieron a la convocatoria, quedará abierto el espacio si desean participar en este encuentro.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PROPONE REFORMAS PARA GARANTIZAR ATENCIÓN MÉDICA A POLICIAS

Miguel Ángel Mancera, candidato a una diputación federal no descuida sus actividades legislativas y por eso presentó una iniciativa de ley para que se garantice la atención médica de emergencia en clínicas u hospitales del sector privado, para integrantes de instituciones policiales y de procuración de justicia cuando se encuentren en servicio. La reforma adiciona un artículo 46 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se establece que cuando sean atendidos, la Federación a través de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), deberá cubrir los gastos correspondientes. En la iniciativa se menciona a las y los integrantes de las instituciones de procuración de justicia, como toda aquella persona, tanto en la Federación como en las entidades federativas adscritas al Ministerio Público, los servicios periciales, policías de investigación y demás auxiliares.La iniciativa presentada menciona la autonomía de las instituciones privadas para determinar el costo de las atenciones médicas a las personas solicitantes, por lo que el pagó deberá ser cubierto IMSS-BIENESTAR.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx