Desacuerdos ahorcan a la Ciudad de México

El ´pasado jueves, la Ciudad de México se vio afectada por manifestaciones y bloqueos de concesionarios agrupados en Fuerza Amplia Transportista (FAT), quienes exigen un aumento de entre 3 y 5 pesos a la tarifa.

Indios Verdes, Martín Carrera, Aragón, Constitución de 1917, Xochimilco, Taxqueña, Zaragoza, Tacubaya, Observatorio, Tláhuac, vialidades primarias, que conectan con los accesos carreteros a la Ciudad de México, como la Avenida de los Insurgentes, Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida Observatorio, Anillo Periférico, Avenida Tláhuac, Calzada Ticomán, Eje 5 Norte, Avenida Oceanía, Avenida 608, Eje 8 Sur, Calzada de Tlalpan, Canal de Miramontes, División del Norte, Minas de Arena, Río Tacubaya y Paseo de la Reforma se vieron fuertemente afectadas, secuestrando la vida de los citadinos y de quienes habrían de trasladarse a estos rumbos por cualquier razón.

La protesta de los transportistas derivó por la negativa del Gobierno de la CDMX para subir el precio del transporte básico tres pesos; es por ello que, organizados en el Frente Amplio de Transportistas, exigen el incremento a la tarifa derivado del aumento en el precio del combustible y la inflación, factores que han asfixiado a las empresas concesionarias.

Los transportistas argumentan que cubren las necesidades de zonas populares en la periferia, donde no hay cobertura del Gobierno de Ciudad de México: “Nosotros iniciamos cuando las colonias no tenían pavimento, cuando se tenía que pasar por lodazales y nosotros cubrimos esas rutas, donde hay mayor demanda popular; tenemos al menos tres años buscando que se suba la tarifa y no hemos tenido ninguna respuesta con esta administración… Con el poco margen de utilidad que se tiene, se vive una competencia por el pasaje, que es bastante bajo y vivimos situaciones críticas porque no hay una certeza del ingreso diario”, señaló Nicolás Vázquez Figueroa, integrante de la Fuerza Amplia de Transportistas, uno de los líderes de la protesta.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que los bloqueos que realizan transportistas en diversos puntos de la Ciudad de México son injustificables y reiteró el rechazo a un aumento a la tarifa: “La ciudadanía estará de acuerdo con nosotros que no se puede 3 o 5 pesos en el aumento de la tarifa. Hoy la situación económica que se está viviendo, el tema de la inflación que ya sabemos que es internacional, no local, el transporte no puede ser un adicional; estamos en las mesas de trabajo y cualquier tema tiene que pasar por la mejora del transporte público concesionado”.

Al lamentar las molestias provocadas por la decisión de los transportistas, manifestó su disposición al diálogo a la vez que reiteró su apoyo a los transportistas para mejorar el servicio y evitar el aumento de la tarifa: “el aumento a la tarifa es inaceptable, nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público”, señaló, al detallar que desde hace dos años, los transportistas reciben un bono mensual de entre 4 y 6 mil pesos mensuales para combustible, y apoyos para la sustitución de unidades.

A decir de Sheinbaum, a cambio de los beneficios otorgados a los transportistas se les ha pedido poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener en buen estado sus unidades, seguros vigentes, capacitación a los choferes y su incorporación a un padrón único, que trabajen uniformados y no viajen con acompañantes, que moderen la velocidad y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios e incluir la tarjeta de movilidad integrada ya en todas las unidades: “La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón, ellos no han cumplido, se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad, es verdad, la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país, pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden, no hay justificación para el paro”, señaló.

Cabe señalar que el último incremento en la tarifa de transporte público concesionado se realizó en abril de 2017, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y fue equivalente a un peso.

Es así que la Ciudad de México tiene la tarifa más baja en transporte público de todo el país, en contraste con Monterrey donde es de 12 pesos y en el Estado de México donde este es sólo el mínimo y se incrementa según los kilómetros recorridos, mientras en Tijuana la tarifa es de 16 pesos, por mencionar solo algunos estados.

El caso es que no hay acuerdos y, aunque se disculpan, los transportistas amenazan con realizar más bloqueos con el consecuente desorden que generan a la ya de por si caótica CDMX, veremos en qué termina esto…

