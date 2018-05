Desde los tendidos de la Plaza México

MADRID, BARCELONA SEVILLA



PINCELADAS DE UN VIAJE

Para iniciar mi recorrido, una vez más llegué a la capital de España directo al hostal Don Juan, mi casa en la capital de Iberia, Plaza Pedro Zerolo, que propios y extraños seguimos llamando Vázquez de Mella, el mejor alojamiento frente a Caso Viejo, sitio ideal para desayunar, la plaza de la Reyna estupendo punto de encentro y ni que decir de Stop Madrid 1928 donde desde el vermuth del aperitivo es hecho ahí.Paso obligado a la Gran Vía que ahora “gracias” a la alcaldesa está en plenas obras, como sus calles aledañas donde docenas de terrazas han desaparecido, mismas que desde la primavera son sitio de ocio del variopinto,de miles de paseantes, nada menos la que baja rumbo a la Puerta del Sol, Montera donde solo de un lado hay más de treinta bares y hoteles que desde la mañana hasta entrada la noche estaban a tope, se pierden miles de euros con estas medidas. Precisamente de ahí bajo a la calle de Aduana para arribar a la Sastrería Fermín la extraordinaria sastrería de toreros, conducida por el maestro Antonio López Fuentes, maravillosa artesanía de lujo, arte puro, donde como siempre me recreo con sedas, esportones, tirantes, vestidos y capotes de paseo. Para de ahí invitada por este mi eterno amigo madrileño, disfruto compartir la taberna andaluza más antigua de Madrid, bar típico de estupenda gastronomía como los asiduos, donde ahora, Paquito, digno heredero de su inolvidable padre, personaje ya de leyendaFrancisco Román Arévalo-Don Paco-. Colaborador y amigo de la Agenda Taurina que cada año me obsequia Antonio López Fuentes, que esta 2018 rinde homenajea la memoria de Don Paco y dos páginas a color con varios de los capotes de paseo, creados por este artista Antonio. Emblemática prenda donde cada bordado tiene un nombre como los ternos, vestidos de torear, como de los colores de las sedas. El origen de esta capa llamada capote paseo es la historia de los caballeros, porque era primero una indumentaria militar que colocaban en los hombrospara tener libres los brazos, luego se colocaba en el hombro izquierdo, atada por la cintura. El pueblo la usaba para protegerse del frio. El verdadero desarrollo del capote de paseo. Como indumentaria taurina desde la época de Francisco Montes “Paquirri” y ya se empezó a bordar. De esto y más se habló de Don Paco. Era el último personaje vivo que estuvo enLinares cuando Manolete fue cornado por Islero y él se preparaba como invitado de honor a Córdoba a las ceremonias luctuosas a Manolete en el aniversario. Cita a la que no llegó, desde el mes de marzo don Paco se encuentra en la Plaza de la Gloria donde continuará haciendo gala de su excelente memoria, alegre y documentada charla taurina…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…