Donald Trump, arremetió contra de los mexicanos

Gabriela Mora Guillén.

Nuevamente en la palestra el polémico presidente norteamericano Donald Trump, quien el pasado domingo de resurrección arremetió con fuerza en Twitter en contra de los mexicanos y para el miércoles, ya había firmado una orden para enviar a su Guardia Nacional a la frontera con nuestro país… Sabemos que el famoso muro que propone es una medida populista y poco eficaz para controlar la violencia, el tráfico de drogas y armas en ambos lados de la frontera; conocemos igualmente que la caravana de migrantes centroamericanos no representa una amenaza para la seguridad estadounidense: En la irracionalidad de sus comentarios, la intención de Trump es acudir al discurso de odio en afán de confundir a propios y extraños, crear enemigos y cohesionar a su pueblo en pos de generar preferencias a su favor.

Por otra parte, en este México nuestro vivimos la contienda para la Presidencia de la República cuya elección se realizará este ya muy próximo 1 de julio y el presidente Enrique Peña cuenta con la aprobación más baja de los últimos sexenios, es así que se presentó una oportunidad de oro para que Peña presentara un discurso en el que, además de apoyar las declaraciones de los cuatro contendientes presidenciales y el Congreso mexicano, declaró que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México… su respuesta representa el sentir de millones de mexicanos, lejos de partidos y colores, de filias y fobias, el pueblo de México siempre ha demostrado en qué momento debe estar unido, independientemente de las diferencias que internamente se puedan presentar. En efecto, hoy por hoy nada está por encima de nuestra dignidad…

Antes de fijar su posición públicamente, Peña Nieto había referido que la posición la fijaría la cancillería; no obstante, el jueves sorprendió con un mensaje dirigido a los mexicanos aunque referido directamente al presidente de Estados Unidos: “Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos… Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos… No tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo… Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo del respeto mutuo… Tenemos la certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México”. Claro y contundente como pocas veces lo hemos visto, Peña fijó la posición de México ante el presidente de Estados Unidos.

Por su parte, los aspirantes a la Presidencia secundaron el discurso presidencial. Ricardo Anaya dijo que "éste es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas". Andrés Manuel declaró: "Por encima de nuestras diferencias está el interés nacional; la patria es primero". José Antonio Meade destacó la posición de todos los candidatos "en defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional", y Margarita Zavala pidió a Trump dejar a un lado el "discurso de odio" que tanto afecta la relación entre los pueblos.

Lo cierto es que el mensaje de Enrique Peña respecto de la situación con el gobierno de Estados Unidos, ha convocado a la unión y ha provocado satisfacción: el Presidente de México encontró un tono de nacionalismo fino y delicado que en ningún momento cayó en reclamo; halló la forma de dirigirse a su homólogo para decirle que una cosa es la situación interna de aquel país, y otra es la relación bilateral; citó por su nombre y refirió posición de cada uno de los candidatos presidenciales lo cual dio oportunidad de fijar una postura de unión y nacionalismo antes de la oposición política, esto algo inédito conforme a la situación; finalmente decíamos, habló del orgullo y la dignidad nacional: dejó claro que los hechos afectan la relación bilateral, que los esfuerzos durante su administración, pese a que han sido constantes en todos los ámbitos de la relación, no han sido considerados; que la actitud constructiva de este gobierno ha tenido como resultado "actitudes amenazantes" y "faltas de respeto".

Indudablemente uno de los mejores discursos de Enrique Peña Nieto en el que dijo –y muy bien dicho-, lo que los mexicanos queríamos escuchar; un discurso digno y valiente cuyo resultado redundó en la unidad general.

Hoy, algo tenemos que agradecer a Trump; algo que quizá creíamos ya impensable ante la proximidad de las elecciones y la inminenete conclusión de este sexenio: De todos los frentes ha surgido el apoyo al Presidente mexicano luego del posicionamiento oficial de su gobierno.

