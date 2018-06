¿EEUU impulsa un mundo unipolar?

Después de la Segunda Guerra Mundial vivimos una época llamada Guerra Fría (GF) con un mundo bipolar: los países alineados a Estados Unidos (EU) y los países aliados de la ex URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Se dice que bipolar porque el poder mundial se centró en dichos dos grandes polos.



El 8 de diciembre de 1991, Rusia, Bielorrusia y Ucrania firmaron el Tratado de Belavezha que puso fin a la URSS. Con esto, más varias reformas -apertura, transparencia, democratización, desarrollo económico y reestructuración- lideradas por Gorbachov, se formó la Comunidad de Estados Independientes. De inmediato la Federación de Rusia asumió los compromisos internacionales. Todas las Repúblicas de la ex URSS fueron reconocidas como Estados independientes a nivel internacional.

Ante la caída de la ex URSS, se da el fin de la GF y de manera paralela, surge el debate si viviríamos en un mundo unipolar o multipolar. Hubo académicos que sostuvieron que sería un mundo con el poder centrado en EU, hubo otros quienes defendieron que era multipolar porque ahora el poder se sostenía en diferentes países y muestra de ello era el Consejo de Seguridad (EU, Rusia, China, Francia y Reino Unido -RU-). Otros, argumentaban que los polos eran los países que conformaban el G7 desde 1973: Alemania, Canadá, EU, Francia, Italia, Japón y RU. En realidad, no hubo un criterio certero para definir el por qué se centraría en determinados países: si su poderío militar o su peso económico a nivel mundial.

Con el tiempo, este debate no cobró fuerza porque el mundo ha funcionado, con sus temas álgidos, con sus guerras regionales, con sus disputas comerciales, pero dentro del caos, se hablaba de un nuevo orden mundial a raíz de los actos terroristas en Nueva York el 19-S de 2001 donde el nuevo tema de la agenda multilateral fue el “terrorismo”.

Yo inclusive, he hablado de un nuevo desorden mundial dado que la única constante es el cambio geopolítico, geoeconómico y por ende, geoestratégico. Sin embargo, si retomamos la Teoría del Caos dentro del sistema de las relaciones internacionales, entenderemos que hoy en día, los países se encuentran en un sistema global con líderes políticos que no precisamente buscan el bien común mundial, sino luchan por alimentar su ego y su poder personal. La Teoría del Caos tiene su sustento en el orden anárquico de lucha constante en el poder y esto lo podemos focalizar en: Corea del Norte, China, EU, Rusia, Venezuela, entre otros.

Hoy me cuestiono si es EU el líder del centro del poder a partir de su actual presidente. Dado que, a cada tuit o palabra que pronuncia, tiene un efecto mundial y no precisamente positivo. Las bolsas de valores del mundo y el tipo de cambio de muchas divisas se ven afectados. Por lo que podríamos decir o mejor dicho, concluir que EU tiene nuevas relaciones políticas y comerciales derivadas de: i) su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un el pasado 12 de junio, ii) la tensión comercial que ha provocado con China a raíz de los altísimo aranceles a productos importados de dicho país, iii) la antesala de una guerra comercial con la Unión Europea por la imposición de aranceles al acero y al aluminio, iv) la incertidumbre y las amenazas que han rodeado toda la renegociación del TLCAN y que al día de hoy no se ha podido llegar a un acuerdo definitivo por la postura inflexible estadounidense, v) por su posible eliminación de tropas militares en Corea del Sur, vi) por las sanciones económicas que ha impuesto a Venezuela dado su sistema antidemocrático que, aunque estoy de acuerdo en este punto no lo estoy en su contradicción porque le compra petróleo, entonces…¿hay o no hay sanciones económicas?, y vii) por la incertidumbre del objetivo de su próxima visita a Viena para reunirse con su homólogo de Rusia. Este último país cuenta ya con armas supersónicas, se ha anexado autoritariamente Crimea e intervino en las elecciones de EU en el 2016.

La duda… ¿vivimos en un mundo unipolar? Donde el centro del poder radica en EU ya que es el único país que está en constante movimiento político y el mundo se mueve alrededor de las ignorantes declaraciones y decisiones de su presidente. ¿Bipolar? EU y Rusia como en la Guerra Fría. ¿Tripolar? EU, Rusia y China, este último por su fuerza comercial a nivel global. ¿O multipolar? Los anteriores más la Unión Europea ya que ésta tiene gran fuerza militar y económica y muestra de ello es su robusta Organización del Tratado del Atlántico Norte y lo que logra negociar dentro de la Organización Mundial del Comercio.

La decisión es de cada quien.

Para más información los invito a verme el sábado 7 de julio a las 22 hrs. en el programa Libertas http://www.radioytvmexiquense.mx/#

Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales

Universidad Iberoamericana

Experta en asuntos internacionales

aribel.contreras@ibero.mx

@Aribel007