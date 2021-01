El Capitolio: de 1800 al 2021

Una de las grandes atracciones que posee la ciudad de Washington, D.C. es el majestuoso Capitolio. Un edifico -de color blanco- que encierra historia, secretos, largas sesiones de sus legisladores y sobretodo, que ha sido testigo de tomarle el juramento a 45 presidentes y hoy, al número 46.

Primer acto

El telón se levantó en el año de 1800 cuando se inauguró la sede de las dos cámaras que componen al Congreso de Estados Unidos. Cabe recordar que la primera piedra fue puesta el 18 de septiembre de 1793 por el presidente George Washington después de que Thomas Jefferson (entonces Secretario de Estado) convocara a un concurso de diseños en el que participaron los más renombrados arquitectos estadounidenses, siendo William Thornton el ganador.

El Capitolio está en un terreno de 23,8 hectáreas Sus dimensiones abarcan 229 m x 106 m, y una altura total de 87 m. Además, cuenta con 540 salas, 658 ventanas, 850 pasillos, y cinco niveles. La segunda planta contiene la Cámara de Representantes (CdR) y el Senado. La estructura de la cúpula del edificio es de hierro fundido y fue agregada en 1855. Arriba se ubica la estatua dedicada a la libertad.

El nombre de Capitolio se le atribuye a un modelo de nación autogobernada para los fundadores en la época de la antigua Roma. El estilo del edificio es neoclásico y su color blanco también recuerda a dicha ciudad. Las esculturas y las pinturas de su interior hablan sobre la historia de una nación. El centro del Capitolio es la rotonda compuesta por una sala circular de 29 m de diámetro coronada por una cúpula interior donde reside el ojo de ésta con una altura de 55 m del piso. Cuenta con túneles que permiten contar con un bunker y otras áreas más.

Algo importante es que en 1800, Thomas Jefferson y Aaron Burr recibieron el mismo número de votos del Colegio Electoral. Debido a que ningún candidato ganó una clara mayoría del voto electoral, la CdR se adhirió a la Constitución y convocó una sesión especial para resolver este empate. Se tuvieron que realizar 36 encuestas para otorgarle a Jefferson la victoria.

Segundo acto

Sus más de 220 años han sido el símbolo de la democracia y de la libertad para los estadunidenses. En la década de 1850, se tuvo que ampliar debido al incremento en el número de estados que estaban incorporándose, hasta llegar a la cifra que actualmente conocemos como 435 representantes y 100 senadores.

Los cuatro escenarios:

1814: los británicos prendieron fuego al Capitolio y una gran parte quedó en cenizas. Este ataque fue la única vez que una potencia extranjera capturó y ocupó la capital y fue en nombre del entonces Rey de Inglaterra.

1915: fue un ataque con dinamita un 4 de julio. Erich Muenter (un exprofesor de alemán en la Universidad de Harvard) hizo estallar tres cartuchos de dinamita en la sala de recepción del Senado. La explosión dañó el edificio, pero nadie murió. El autor dijo que lo hizo por los financieros estadunidenses que ayudaron a Reino Unido a enfrentar a Alemania en la Primera Guerra Mundial, después se suicidó.

1954: cuatro nacionalistas puertorriqueños ingresaron a la galería de visitantes de la CdR y cargando la bandera de la isla gritaron: "Libertad para Puerto Rico" mientras abrían fuego. Cinco congresistas resultaron heridos. La líder del grupo, Lolita Lebron, fue sentenciada a 50 años tras las rejas, mientras que los 3 hombres que la acompañaban recibieron una pena de 75 años de prisión. Las sentencias fueron conmutadas por el presidente Jimmy Carter ya que lo consideró un gesto humanitario.

1983: una explosión arrasó el segundo piso del Senado. Se trató de un grupo llamado Unidad de Resistencia Armada que advirtiendo de un atentado. El origen era en represalia por las acciones militares estadounidenses en Granada y Líbano. No hubo víctimas, pero sí hubo daños costosos. En 1988, agentes del FBI arrestaron a siete miembros del grupo radical de izquierda Conspiración de la Resistencia por el ataque al Capitolio y explosiones separadas en Fort McNair y Washington Navy Yard, en 1983 y 1984. Linda Evans y Laura Whitehorn fueron encarceladas por conspiración y destrucción maliciosa de propiedad del gobierno en 1991. Ambas ahora están libres.

Tercer acto

El Capitolio fue testigo del inicio de una nueva era cuando el mandatario número 45 juró en este edificio el 20 de enero del 2016. Sus paredes no sabían lo que estaba por ocurrir por los siguientes 4 años. La sede del Congreso se convirtió en escenario de debates entre Demócratas y Republicanos, en el estire y afloje para aprobar el TMEC y luego para llevar a cabo el juicio político a dicho mandatorio. Lamentablemente el pasado 6 de enero fue escenario de la violenta turba motivada por el diálogo del personaje protagonista que pasó a ser el antagonista por su no reconocimiento del triunfo electoral del nuevo inquilino que hoy tendrá la Casa Blanca. Una movilización de personas provenientes de diferentes estados para incitar a una rebelión para que no se certificaran los votos del Colegio Electoral. Fuimos espectadores del resto de la historia gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, donde como objetos vimos que destacó la violencia, el uso de gas pimienta, granadas de humo, artefactos explosivos, armas de fuego, además de que se robaron objetos, perdieron la vida 5 personas y por lo tanto, las investigaciones siguen su curso. Los próximos meses, el Capitolio será testigo del segundo juicio político de quien marcara la historia de ‘bajar el telón’ por un par de horas.

Hoy, el Capitolio es resguardado por la Guardia Nacional y policías de diferentes estados ya que hay información de que puede ser escenario de más violencia por la toma de protesta del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

¿Cómo se llamó la obra?

El Capitolio: escenario de los votos impugnados en primera fila.

Coordinadora

Licenciatura en Negocios Globales

Universidad Iberoamericana

Twitter: @Aribel007

Facebook / Instagram: aribeldiplomatique