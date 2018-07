El observador parlamentario | ¿Partidocracia derrotada?

El Instituto Nacional Electoral (INE) expresó su gratitud a la Vicepresidenta del Senado, Graciela Ortíz, su reconocimientoi al @INEMexico por la realización exitosa de las #Elecciones 2018. La expresión del Presidente del INE; Lorenzo Córdoba en su cuenta de Twiteral dar a conocer la entregá de constancias de mayoría y de primera minoría de las Senadurías, asi como Informes de Medios de impugnación de senadoras y senadores electos a las LIV y LXV Legislaturas.

Un sismo de gran magnitud recorre los partidos políticos;

Las fracciones parlamentarias preparan los nombramientos de sus líderes, en algunos casos se darán desprendimientos de sus miembros inconformes,

los partidos se realinearán y reorganizarán después de la contundente “paliza” del 1º de julio pasado, unos pierden el registro .

Su financiamiento al quedar reducido sensiblemente a la mitad de los recursos actuales bajo la divisa de la austeridad republicana del nuevo gobierno. Un golpe doble a la partidocracia y a la burocracia, las élites se adelgazan.

Los miembros de la LXIV se muestran activos promoviendo los liderazgos que habrán de acompañar durante su ejercicio, van en curso los nombramientos de los líderes: la mayoríaprocederá con mayor holgura a desbrozar la designación en el senado donde AMLO ha mencionado a Ricardo Monreal como el virtual coordinador de la mayoría, quien al dirigirse a los medios de información se desplaza como líder de las mayorías.

En la Cámara de diputados se respiran aires de trifulca, cuatro aspirantes a dirigir la bancada de Morenase dieron a conocer; Mario Delgado, Pablo Gómez, Alfonso Ramírez Cuellar y Dolores Padierna, ese ´parece ser el orden de prioridades, sin embargo si se pondera el voto de genero la relación puede invertirse a favor de la legisladora Padierna.

Los partidos de minoría elegirán su coordinador según la intensificación de división que arroja sus crisis de derrota, Miguel Ángel Osorio Chong y René Juárez Cisneros, son los más mencionados para ostentar la estafeta, sin embargo, falta la decisión definitiva de la integración y dirección nacional del PRI, ¿patrimonio personal de Salinas de Gortari?, ¿rebelión de las masas en minorías?

Al interior del PAN, ocurre algo similar, aún no acaba de digerirse los daños de la derrota ocasionada por ambición incontrolada de su candidato presidencial-

Una nueva crisis abonada por el “morenovallismo”, quien como candidato externo propugna por la suprema dirigencia, si es derrotado explotará su victimismo, si consigue llegar a la cúspide mostrará el bagaje de vicios y corruptelas contra el gobierno constituido, un político, intuitivo, zagas y corrupto sin límites.

La designación de los líderes de los legisladores es un tablero de ajedrez, todas las piezas comen, el presunto senador Dante Delgado establecerá una alianza parlamentaria con Morena para construir la mayoría calificada, este no será un desplazamiento particular, otros seguirán como desprendimiento de candidatos externos o arribados por alianzas de coyuntura de las que no es ajena MORENA, ahora sufrirá ajustes.

REFORMA DEL CONGRESO, se hace necesaria para dar paso a la aspiración de los “morenistas” de no mayoriteo las votaciones del pleno, para ello es necesario

Que las comisiones del congreso funcionen, en especial las dictaminadoras, con presentación de los dictámenes correspondientes para evitar el rezago legislativo,

Además, que las comisiones de control, vigilancia y observación se otorguen a la minoría u oposición, en especial la de Cuenta pública,

Un acuerdo especial debe favorecer la integración de las comisiones jurisdiccionales con mayoría de miembros de oposición para que los el político, tanto de procedencia como de sentencia se realicen sin dilaciones ni subterfugios.

El Congreso debe ser el contrapeso de un gobierno con enorme capacidad de mayoría, cuya oposición extraparlamentaria tratará por todos los medios de implantar las campañas de ingobernabilidad que han tenido éxito en Venezuela y en Nicaragua

El Congreso debe ser el espacio del debate público que equilibre y otorgue gobernabilidad a la nación.