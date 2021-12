El rey ha muerto...

… y esta vez no diremos ¡Viva el Rey!, como reza la frase… Esta vez, lo decimos con el pesar de haber perdido a uno de los más grandes intérpretes y representantes del pueblo mexicano, un verdadero ídolo: Vicente Fernández, el último gran intérprete de la música regional mexicana y una de las voces más reconocidas de Hispanoamérica, falleció a los 81 años el pasado domingo 12 de diciembre.

A solo dos días de haber fallecido otra de las más populares figuras sociales, Carmen Salinas, la sociedad mexicana sufrió la pérdida de un ícono a lo que líderes, artistas y seguidores de todo el mundo se pronunciaron de inmediato en numerosas reacciones tanto en redes sociales como en todos los medios de difusión.

En medio de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, un “mexicano hasta la médula”, falleció; la sociedad mexicana clama a la Virgen recibirlo y guiarlo hasta el cielo…

Voces de todos los sectores se pronunciaron de inmediato: desde el prejidente Andrés López, hasta el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del estado Jalisco, Enrique Alfaro, entre otros políticos mexicanos.

No obstante, el presidente colombiano, Iván Duque, envió su solidaridad "al pueblo mexicano", en tanto que el exmandatario Álvaro Uribe escribió: "Duele la partida de Vicente Fernández, que siga inspirando desde el cielo".

Por su parte y desde el mundo del espectáculo, el cantante puertorriqueño Ricky Martin dijo estar "con el corazón roto": "Don Chente conmigo fue un ángel toda la vida...lo único que me consuela el alma, en este momento, es que cada vez que nos veíamos le decía lo importante que era para mí", escribió.

Marc Anthony expresó en Instagram: "Siempre te recordaré leyenda, gracias por el increíble legado que has dejado. Descansa en paz", en tanto que el español Alejandro Sanz afirmó que la historia de la música mexicana llevará siempre el nombre de Fernández: "Eres y serás el REY por siempre", expresó; el colombiano Juanes aseguró que Vicente es "uno de los ídolos más grandes de la música latina".

Los músicos y productores Ricardo Montaner y Emilio Estefan se unieron a las voces de pésame. El venezolano describió a Fernández como "un hombre amable y considerado con sus colegas", mientras que el cubano afirmó que el cantante "deja un tesoro musical único y maravilloso en el mundo".

Hoy, se dice que la familia Fernández mintió sobre la fecha del deceso señalándose que del ídolo ranchero falleció un día antes, situación que todos pudimos sospechar al ver las imágenes de los dolientes salir del hospital -todos-, vestidos de negro y verdaderamente apesadumbrados; sin embargo, se ha manejado el día 12 -Día de la Virgen de Guadalupe-, 12 como fecha “oficial” del fallecimiento.

Algunos compañeros y amigos del cantante afirman que Vicente no habría aceptado la forma en que se ha manejado la situación, no obstante dicen, hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno; aseguran que él ya no quería salir a un escenario porque le daba pena dado que su imagen, su voz y el respeto por la gente eran los tres puntos que soportaron su integridad física.

Lo cierto es que se trata de un hombre tesonero al que le costó paso a paso superarse y llegar a ser el ídolo al que hoy le ha llorado el pueblo de México; trascendió fronteras y el mundo lo aclama… Descanse en Paz el inigualable Vicente Fernández…

gamogui@hotmail.com