El segundo aire del Covid-19

Por Carolina de Benito





Muy probablemente el 80% de nuestra plática desde hace prácticamente ocho meses, gira en torno al coronavirus y este artículo no será la excepción debido al rebrote que muy probablemente tengamos según varios rumores.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 10% de la población ya se ha contagiado o está contagiada de COVID-19, lo cual es 22 veces más de lo que se ha reportado y que implica que alrededor de 780 millones de personas se han infectado. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta el rebrote que se está teniendo en varias ciudades de diferentes países quienes creían haber controlado de cierta manera la propagación del virus.

En nuestro caso, México es un país que sigue en semáforo naranja en la mayor parte del territorio, pero que poco a poco ha vuelto a la “nueva normalidad” desde hace algunos meses, pero que probablemente vuelva a semáforo rojo.

¿Y esto a qué se debe? En mi humilde opinión es que hemos bajado la guardia. Nos hemos confiado y olvidado un poco de los protocolos de higiene y convivencia que fueron tan estrictos al inicio. ¿Y por qué? Porque definitivamente vivir sin la libertad de respirar sin el cubre bocas, salir sin tener que usar gel antibacterial a cada rato y tocar, abrazar o simplemente acercarnos a los conocidos y hasta desconocidos se ha vuelto una limitante.

Quien iba a decir que lo que antes veíamos tan natural ahora es un lujo y hasta un riesgo que no todos estamos dispuestos a correr porque tenemos familiares o cercanos que sabemos que podrían no sobrevivir si se contagian de COVID.

Podemos ver en las noticias que cada vez más gente sale contagiada y lo que antes veíamos lejano ahora es más común, y es por eso que debemos estar alertas con este posible rebrote.

Debemos seguir siendo conscientes que no se trata de “si yo me contagio no me pasa nada” o “a mí ya me dio y ya la libré” porque no es así. Hay casos de gente sana y joven que no ha podido salir victorioso, porque aquellos que no fallecen suelen tener grandes consecuencias en su sistema inmune que los deja más debilitados. Todavía no hay evidencia y estudios certeros que apliquen en su gran mayoría a la población, porque el COVID-19 nos ha venido a enseñar que a todos nos afecta de diferente manera.

En Europa, específicamente en Francia y España, después de haber bajado la guardia y retomar sus actividades casi al 100 como antes lo tenían, se ha visto que hay repuntes de contagios y debido a esto están tomando medidas más estrictas como: toques de queda nocturnos, multas elevadas en caso de no usar cubre bocas y por no respetar la sana distancia. Debido a esto se están viendo en la penosa necesidad de volver a cerrar restaurantes, bares y actividades recreativas que se cree es donde más contagios se han dado.

Y, ¿para nosotros qué viene? A ciencia cierta no se sabe, pero las autoridades deben estar más pendiente de que lo que esté abierto actualmente tenga mucho más estrictos sus protocolos de higiene y sanitización para que no los tengan que volver a cerrar porque ni nuestro país, ni el resto del mundo están preparados para volver a frenar de golpe como fue a inicio de la pandemia.

Así que esperemos que este no sea el inicio del “segundo aire” del COVID-19 y pronto nos deje volver a la normalidad.