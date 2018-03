César Arturo Ramos estrena su nominación a Rusia 2018 en el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, en un escenario ideal como lo es el estadio Azteca, donde junto con Marvin Torrentera y Miguel Hernández se presentan como la tripleta mundialista y con su regreso a la baraja arbitral mexicana, después del ultimo curso que tomaron en Dubai y esperando la próxima reunión con la FIFA, en abril, en la ciudad de Florencia, ya en la recta final de su preparación para el certamen. César, estuve con él y sus asistentes y lucen físicamente enteros, pero sobre todo con una mentalidad y enfoque de poder trascender en el Mundial y mostrar que el arbitraje de México está para competir con los mejores del orbe, después de que en el último torneo, Marco Rodríguez pitó la semifinal entre Alemania y Brasil, además de que el asistente de aquel juego, Torrentera estará cumpliendo su tercer Mundial, siendo el de amplia experiencia en la terna mexicana.







CRUZ AZUL, POR TODO

La Liguilla luce muy lejana para La Máquina, pero lo importante del partido es sacar tres puntos frente al poderoso América en la cancha del Azteca para dar una satisfacción a su afición, en una temporada llena de tribulaciones. Caixinha ha puesto todo su empeño y conocimiento para sacar adelante al equipo, y un clásico marca, más allá de que no pueda alcanzar para mejores objetivos en este torneo. América, con un ojo al gato y otro al garabato, ya que después va a Toronto, buscando el camino final a la cumbre de la Concacaf.







JORNADA DETERMINANTE

Es la 13, cabalística y muchas cosas van en juego para muchos en sus aspiraciones. La vista estará puesta también en el volátil descenso de Lobos que tiene difícil compromiso enfrentando al Toluca, que se encuentra en un momento grande. Veracruz vuelve a regalar la entrada a su afición para enfrentar a Xolos y buscar con el apoyo de su afición hacer el milagro de la remontada, sabiendo ya el resultado de sus rivales directos en la lucha por permanecer en la Primera División. El asunto abajo está candente y muchos me han dicho que abolir el descenso le quita emoción al torneo, ya que la parte baja de la tabla siempre es más demandante y estresante que quienes pelean por la corona.







PRONTO REGRESO

Me gusta la madurez de Carlos Salcedo al manifestarse que no dirá mentiras de su estado físico con tal de estar en el Mundial. Salcedo Jr. sabe que el mundo no se acaba y que importa más la recuperación y veremos después de la cirugía dónde debe volver en seis a ocho semanas, si físicamente puede estar a tono, tomar ritmo rápido y ver de qué forma integrarlo donde las cargas de hombro en su posición de defensa son parte cotidiana que a final de cuentas le puede afectar. Néstor Araujo al parecer la lleva más sencilla para poder estar y cumplir el sueño mundialista. Así son las cosas en cada selección, cuando en la cercanía de un Mundial llega a pasar absolutamente todo y lo inesperado.







PREGUNTA: Clásico Joven, terna mundialista, y ¿cuánto en juego?







HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO







Comentarios fschwartz@oem.com,mx. Twitter @fersch_4







PD. Un abrazo afectuoso a los hermanos Tena Garduño.