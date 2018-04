En la cancha

Me parece innecesario que Matías Almeyda abra el paraguas antes de la Lluvia, con eso de que tal vez Concacaf no quiere que un equipo mexicano los represente. Me parece que hace su juego antes de un partido decisivo, pero tampoco creo que la Confederación tenga interés en quién vaya sea de la Liga MX o de la MLS, mientras lo represente dignamente en el Mundial de Clubes.

La verdad me asombra que dentro de la grandeza del Guadalajara se salga con este tipo de declaraciones, cuando la realidad debe demostrarse en el campo. Red Bulls NY hizo caer al chiverío en el juego que le convenía de visita y aunque perdió 1-0, dominó varios lapsos del partido, lo cual hace prever un martes difícil para los mexicanos en la fría ciudad de Nueva York, aunque juega en la contiguaNueva Jersey. Sea como fuere, Chivas debe sacar la casta y buscar continuar ese camino que lo mantenga con la ilusión de llegar al primer Mundial de Clubes en su historia.

América, obligado

Las Águilas tienen plantel para remontar los dos de diferencia, pero el problema será evitar el de visitante. Uno de los puntos vulnerables del equipo del “Piojo”, por la forma en que juegan, es que deja espacios abiertos y la defensa sufre, que de no ser por Marchesín sería todavía de mayores dimensiones. Es ahí donde radica el asunto. América tiene que anotar rápido el primero para trabajar el partido y no presionarse. Si es al revés, se pone cuesta arriba y si tarda, empezarán a darse los espacios que, con la velocidad de Jozy Altidore y el talento de Giovinco, pueden hacer pasar a las Águilas una noche de terror en la mismísima cancha del Azteca. Mi duda no esta en el poder ofensivo de los capitalinos, sino en el comportamiento que pueda tener en la zona defensiva.

El valor internauta del mexicano

La vehemencia del mexicano en redes sociales llevó a Manuel Negrete a ganar la distinción como el Mejor Gol en la historia de los Mundiales, y es que además de esta carga mexicana, el gol técnicamente es espectacular y lo merece, pero como era de esperarse en Argentina ya brincaron, porque quedó fuera el de Maradona y en cuestión de gustos, como es natural, se rompen géneros, no llegándose a un acuerdo en estas circunstancias. Lo de Negrete pone a México en el ojo del mundo, a través de la FIFA ha ganado con todo merecimiento y el empuje de los paisanos que le hicieron llegar a esta distinción. A lo largo de los Mundiales ha habido grandes goles, pero el de Manolo realmente es exquisito en toda la concepción de la jugada.

Tiene razón "Tuca"

El VAR urge, como también urgiría que no les vuelva a pitar Santander. Pienso que Luis Enrique quedó traumado desde aquel juego final entre Chivas y Tigres, siendo su inconsciente quien lo lleva a actuar como pasó en el partido frente a Toluca, donde dejó de sancionar un claro penal a favor de los norteños. Mas allá de eso, lo sucedido en el juego de Rayados vs. Pumas, más otros pecados arbitrales presentados en la jornada, lo del VAR viene a ser lo más saludable en la Liguilla para el futbol mexicano y que de ahí se implemente en forma total para el próximo torneo, a pesar de que sus costos sean elevados, pero ayudarán a que el espectáculo salga ganando con más precisión, no toda, en la justicia arbitral.

Algún día

Tiene razón Decio, algún día México deberá ganar la Copa del Mundo, pero de qué siglo. Realmente, mientras el futbol mexicano no trabaje unido como uno solo, cuando no termine de manejarse en lo individual, sino en conjunto, es cuando en la cancha esto se podrá reflejar en el beneficio del balompié mexicano.

Endiablados

El Toluca, con buena marcha invicta debe partir como favorito aún como visitante en Aguascalientes para ganar la Copa MX, frente al Necaxa. Será un buen agarrón este partido, por la rivalidad que hay de finales entre los dos equipos. Ojalá que el partidoresponda a la expectativa creada en esta ocasión de la final de un torneo que muchos desprecian, pero todos quieren ganar.

