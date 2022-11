En la educación está el cambio 

por Luisa Castillo Gavito

La educación es uno de los factores clave para el cambio de un país por su impacto en la sociedad. Dicho cambio es directo, pero tiende a ser a largo plazo porque para hacer realidad una transformación se requiere de varias generaciones. Por lo que, si deseamos construir paz de raíz es necesario, entre varias cosas, hacer ajustes en la educación de México y asumirla como prioridad.

Al hacerla una prioridad, las y los docentes se vuelven unas de las personas más importantes porque son quienes tienen en sus manos el futuro de México. Desde mi perspectiva, deberíamos hacer que las personas más capaces de nuestra sociedad quieran ser docentes. Para ello, yo propongo 2 transformaciones: 1) aumentar los salarios; y 2) demandar más requisitos para serlo y continua capacitación y formación. Por ejemplo, no es posible que en México un docente de educación básica gane aprox. $8,502 MXN al mes (SEP, 2022), mientras que un médico gane $23,000 MXN aprox. (INEGI, 2022), considerando que ambas profesiones tienen en sus manos el futuro de personas. Además, existe una correlación entre el salario más alto y que la educación del país sea mejor, por ejemplo, Singapur es el 2° país con mejor sistema educativo del mundo (García, 2022) y los salarios de sus docentes son aprox. $50,000 DLS (UNAM, 2022).

Adicional a lo anterior, hay dos aspectos que también sugiero que se deben de modificar 1) las condiciones de trabajo y 2) el sistema educativo. Para la primera, es importante brindarle a los y las docentes condiciones de trabajo dignas donde puedan laborar (construcciones bien hechas con salones completos, baños, áreas de juego y descanso, etc.) y brindarles las herramientas materiales (pizarrón, bancas, sillas, etc.) y tecnológicas (proyectores, computadoras, etc.) para que puedan cumplir con su función. Para la segunda, México debería basar su sistema educativo en las investigaciones sobre didáctica, la cual es una disciplina científica-pedagógica que se encarga del estudio del proceso enseñanza-aprendizaje. Así como, tomar en cuenta sistemas educativos referentes como el finlandés, donde la educación también es obligatoria y gratuita, pero tiene un excelente equilibrio entre tener una educación de excelencia, y respetar y fomentar el juego y el descanso. Y después, adaptarlo al contexto mexicano.

Cuando hay un cambio en la educación hay un cambio en todo el país. Sí lento, pero necesario. Por lo que, se requiere que el gobierno deje de cambiar el sistema educativo cada sexenio, enaltezca el papel del docente, y mejore los salarios y las condiciones de trabajo. Sin cambios y sin continuidad no hay manera de formar una sociedad estable, pacífica y educada.