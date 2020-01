Por: Joaquín Beltrán

Llegamos a la jornada 3 del torneo con la noticia de que Cruz Azul es último lugar del torneo. Sí, llama mucho la atención porque su plantel no es para ocupar ese sitio y es que no ha sumado puntos en lo que va de la competencia. Está en el proceso de cerrar refuerzos que necesitan de manera urgente porque se lesionó Caraglio por un buen tiempo y Siboldi busca mayores variantes para que su equipo juegue mejor, además ya esta cerca la fecha del cierre de registro y deben acortar el periodo de adaptación de los refuerzos para dar resultados rápidamente. El rival no es nada fácil; reciben a Santos, que juega bien al futbol, apostó por la continuidad del plantel y viene de un triunfo muy importante frente al León, así que la prueba del Azul es fuerte y tiene que mejorar mucho si quiere salir con los tres puntos del Azteca mañana.

“CHICHARITO”.- Por otro lado, le deseo a Javier Hernández mucho éxito en este nuevo reto. Desde mi punto de vista, su carrera ha sido espectacular, sabiendo además lo que tuvo que luchar para tener los logros que ha conseguido y las camisetas que ha vestido, sin duda, es muy meritoria. Les aseguro que un altísimo porcentaje de los jugadores que ya nos retiramos, los que están en activo y los que aspiran a serlo, firmaríamos una carrera como la de “Chicharito”. Sobra decir la huella que ha dejado en su paso por la Selección Nacional, como máximo goleador histórico.

ROJINEGROS.- Por último, aplaudo la manera en que Atlas aceptó la sanción impuesta al estadio Jalisco, porque acompañó esta situación con una campaña para hacer ver la importancia del respeto y acatar las reglas, que en este caso impone FIFA, de la cual somos afiliados. Ojalá esto sirva para tener en cuenta que si esto sucede durante el preolímpico que se llevará a cabo en Guadalajara, las consecuencias pueden ser muy graves.

