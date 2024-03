Fama / Tom Brady acepta que su ex, la modelo Gisele Bündchen, lo engañó antes de pedirle el divorcio

Tom Brady, el Dios del Olimpo de los deportes confesó: “Yo amé a mi ex esposa Gisele Bündchen hasta que ella me puso los cuernos con su maestro de jiu-jitsu y me pidió el divorcio, muchos piensan que ella es novia de Joaquim desde junio pasado pero llevan juntos mucho más tiempo”, dijo el más guapo y exitoso de todos los quarterbacks de la historia del futbol americano a quien su mujer le pidió divorcio en junio pasado después de 13 años de matrimonio y es cierto porque apenas la pareja anunció su separación, la modelo brasileña de 43 años se dejó ver con su actual novio Joaquim Valente de 35 años en Costa Rica y en Miami montando a caballo, remando en lagos y entrenando juntos en el gimnasio.

Mario Sandoval creía que sería el ganador de MasterChef

El funddor del desaparecido dueto Lu, junto a Paty Cantú Mario Sandoval, fue el primer eliminado de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México y le pregunté: Tú eres cantautor, ¿por qué te metiste de cocinero al reality show MasterChef Celebrity?

-Son oportunidades únicas y cuando me invitan a entrar a MasterChef acepté porque no es uno de eso realities en los que para avanzar tienes que destrozar a tus compañeros, sentí que es un concurso limpio, puro, honesto y la cocina es creatividad y la creatividad es mi fuerte y me encantó.

“Yo nunca como nada que salga del mar, nunca había tocado un pulpo y aprendí a asustar cuatro veces al pulpo mientras lo meto 45 minutos a la olla hirviendo".

-¿Porque tanto sadismo de asustar al pulpo cuatro veces, no era suficiente asustarlo una sola vez?

-“Asustar” es agarrar al pulpo, meterlo al agua hirviendo una vez, sacarlo y así tres veces más para que no se le encojan las manitas.

-¿Tienes mascotas?

-Me gustaría tener un gatito pero amo tanto a los animales que sufriría mucho si alguna vez salgo de gira tres días sabiendo que el gatito está solo.

-¿Envenenaste a algún juez? ¿Qué cocinaste que eres al primero al que expulsaron?

-Los envenené de amor, soy de Guadalajara e hice una carne en su jugo que me quedó increíble de verdad pero me sacaron porque no soy polémico, ni hago pleitos y finalmente es MasterChef Celebrity, no somos chefs y aunque yo sí me metí a estudiar de lleno muy nerd y disciplinado, con mi cuaderno lleno de recetas.

“Me faltó mucho por explorar y cuando me dijeron que hiciera un platillo mexicano libre, dije ‘qué fácil la tengo’, y cociné carne en su jugo pero la competencia estuvo muy complicada.

-¿Por qué no hiciste una torta ahogada?

-No se puede, pues el bolillo es salado y no se da en la región de Jalisco.

Mario concluyó diciendo: “Yo iba a sacar mi nuevo disco pero paré la producción cuando entré a MasterChef porque estaba convencido que iba a ganar. Nunca pensé en ser el primer eliminado”.