Fama / Los reveladores vestuarios transparentes de las estrellas

Ya no hay nada oculto y nada es secreto entre el cielo y la tierra, las Celebridades se quitaron los velos y no metafóricamente hablando sino que todas salen con transparencias que no dejan nada a la imaginación, desde” Yailin la iral, Anitta y hasta “Barbie”: Margot Robin ya ni se molestan en ponerse brasier, incluso el conductor experto en moda salió desnudo en los Oscares, ¿qué más podemos esperar para la próxima entrega de los Premios?

En la televisión mundial todo se vale pero en nuestras redes publicamos a Anitta con el mismo vestido con el que la vio todo el mundo pero tenemos que ponerle estrellitas en los pezones o los censores nos bajan la cuenta.

GOMITA CONSIGUIÓ QUE CONDENARAN A SU PADRE POR 4 AÑOS DE CÁRCEL PERO NO LE HICIERON EFECTIVA SU PENA Y AHORA INSISTE EN CDMX QUE LO ENCIERREN. ¡GOMITA, DÉJALO IR O TU ERES LA QUE SE VA A ENFERMAR!

Siete de diez mujeres son maltratadas y llevan vidas miserables y en el caso específico de Gomita, su papá golpeó tanto a ella como a su mamá sin embargo Gomita se golpea diario a si misma al no soltar el caso nunca.

¡PARA RIPLEY! EL HOMBRE MÁS CODICIADO DE LA TIERRA, TOM BRADY, AL QUE LAS MUJERES VEMOS COMO UN DIOS DEL OLIMPO ADMITE QUE GISELLE BUNDCHEN LE PUSO LOS CUERNOS MUCHO TIEMPO ANTES DE QUE ELLA LE PIDIERA EL DIVORCIO

Es para Ripley que el hombre más hermoso, rico, famoso, uno de los mejores deportistas de la historia de Estados Unidos, Tom Brady, que siempre le fue fiel a su ex esposa, la modelo brasileña Gisele Bundchen y se casó con ella cuando ella ya tenía un hijo al que el futbolista crió y amó y con quien tuvo un segundo hijo admitió ante el asombro del mundo entero que fue ella, su exmujer a la que él adoraba quien le puso los cuernos nada más y nada menos que con su maestro de jiu jitsu y eso fue mucho antes de que ella le pidiera a él, el divorcio.

Giselle ni siquiera ocultó su romance, días después de anunciar públicamente la separación se publicaron fotos de la brasileña viajando con su maestro y amante a varios lados, desde a Costa Rica, Brasil y Miami donde el maestro tiene su academia de artes marciales y en todos estos lugares se dejaron ver muy amorosos.

Por cierto, su joven amante Joaquim Valente tiene 35 años mientras que la ex esposa de Brady tiene 43 años .

Moraleja: No todo en la vida es fama y dinero. Aunque Tom fue el Quarterback más famoso del mundo y es un dios del olimpo no le quedaba tiempo como ocurre con el actual novio de Giselle para tomarse las tardes libres e irse con ella a remar, a montar a caballo y a entrenar en el gimnasio y cuando él maestro le bailó los ojitos, ella se divorció de Brady a los 13 años de matrimonio.