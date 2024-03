Fama / Aunque no lo presuma, Yuri tiene cuerpazo

Yuri dejó muy claro: "No enseñaré nalgas ni pechos en ningún Carnaval”. Yuri no tiene que enseñar nada que no quiera, más que su talento y su ropa de show no le pide nada a los vestuarios ni de Madonna, es más, si Yuri sale con burka tiene cuerpazo, es muy guapa, tiene vozarrón, es respetuosa, decente y tiene un sentido del humor adorable.

Peso Pluma ni fue con extraterrestres ni ingresó a rehabilitación

¿Qué si Peso Pluma se fue con los extraterrestres, en un platillo volador o fue ingresado a una clínica de rehabilitación en Jalisco para tratar sus problemas de adicciones? Todo es mentira, porque el cantante de corridos tumbados está feliz divirtiéndose en Los Ángeles y con el dinero y la fama que tiene se puede meter no unas rayitas, sino bultos de lo que quiera aspirar.

Y por cierto Peso Pluma ya dijo “si algún día siento dolor o incomodidad, me compro la clínica que yo quiera para encerrarme cuando tenga un malestar, me puedo dar ese lujo y no tengo que ir a la clínica de otros a revolverme con gente que ni conozco”.

Mayela Laguna perdió la demanda contra un hospital

Mayela Laguna demandó al hospital que atendió a su hijito menor de edad por haberle dado información a Efi, la asistente personal de Silvia Pinal, pero perdió la demanda porque el que paga la cuenta puede pedir informes sobre el paciente, por lo que el hospital le reveló que el niño pudo haber salido un día antes del nosocomio y habría podido hacerse la prueba de ADN el día que el ministerio citó a Luis Enrique.

La nueva cita para hacerse la prueba de ADN de Luis Enrique con su hijo es dentro de tres semanas, Luis Enrique sigue asegurando que el niño no es suyo y que su ex mujer miente, esperemos que no evite que su hijo se presente a la siguiente prueba de paternidad ante el ministerio porque si volviera a fallar podría ser usado contra ella.

“El maleficio” mostró que los diablos existen en la Tierra

Recién terminó la telenovela “El maleficio”, historia densa del ángel caído, el diablo y las sectas. Felicitamos a la hija del productor, José Alberto “Güero” Castro, que actuó muy bien, al igual que a Adrián di Monte, que quería ser el diablo mayor pero acabó perdiendo su vida, aunque antes lo mató su soberbia, su avaricia y su ego. Una lección para todos los diablos que existen en la Tierra vivitos y coleando.