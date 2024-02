Fama / Thalía impone moda “esposa de mafioso”

Thalía anunció que se acabó la moda “coquette”, en la que todas las mujeres se pusieron moños en el pelo más grandes que las hélices de los helicópteros, para ahora abrirle paso a la nueva moda llamada “esposa de mafioso”, maquillaje recargado, pieles, las bolas de las pompas tocando nuestras espaldas, mucha cadena de perro combinada entre fantasía y oro de 24 kilates y con las pompis al aire, así sean pellejos colgando, ultimadamente cada quien su gusto.

Laura Bozzo pagará por hacer el documental de su vida

Laura Bozzo trajo desde París a Juan y a Luis, quienes serán su productor y director respectivamente en el documental de su vida que ella va a realizar este fin de semana en Acapulco. Laura ya había escrito su autobiografía pero si ella necesita que la oigamos de nuevo, esta vez con audio, video y a todo color y quiere pagar por representar su propia obra de teatro con su vida, ¡se vale!

Lo que le admiro a la creadora de la famosa frase “¡que pase el desgraciado!” es que se reinventa, se sabe promover, sigue vigente y es muy dinámica, además de que se ha convertido en la sensación de los reality shows, después de triunfar en España con “Gran hermano VIP” entra a “MasterChef Celebrity México” a debatirse por el éxito con Ferka e Itatí Cantoral, aunque dudo mucho que sepa hervir un huevito en agua, pero le aplaudo a rabiar que sigue haciendo lo que le fascina, ¡sigue en la tele siempre protagonizando!

El amor no tiene receta

Le pregunté a Juan Osorio, has asegurado que ya no trabajarás con Pablo Montero, ¿hay alguien más con el que no volverás a trabajar?

"Así es, ya no trabajaré con Fernando Carrillo, quien en la vida real fue pareja de Elisa Salinas. Me hizo enojar mucho, no entendió, yo dije que iba a entrar Luis Miguel a trabajar, pues así se llamaba el personaje y me hizo un escándalo. Fue cuando decidí que él no seguiría en mi telenovela. Con la magia de la televisión vimos cómo Fernando Carrillo se mete al mar y sale convertido en Arturo Peniche, concluyó Juan Osorio quien recién comenzó con mucho éxito su novela número 34 que se llama “El amor no tiene receta”.

Maluma y Sebastián Yatra son vecinos

Maluma le hizo el baby shower a su hija París, que pronto va a nacer en su rancho que tiene en Medellín, Colombia, donde es vecino de Sebastián Yatra.

La finca se ubica en Santa Elena, donde solo viven multimillonarios, pues vale millón y medio de dólares y es donde él y su mujer Susan Gómez invitan a sus amigos más cercanos a escapadas y fiestas que organizan cuando están en Colombia, puesto que él reside entre Miami y Los Ángeles, pero en Medellín tiene familia y amigos de la infancia.