Familia y pragmatismo 

Cada 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Familias para crear conciencia sobre el papel fundamental en la educación de los hijos desde la primera infancia [infancia es destino], y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las niñas y los jóvenes (Organización de las Naciones Unidas).

De la expresión “familia”, sin duda, todas las voces reconocen su importancia como la unidad básica de toda sociedad. El contexto, nos invita a reflexionar en las distintas oportunidades de aprendizaje, formación y crecimiento que nos ofrece el núcleo familiar a los niños, las niñas y los jóvenes. También nos hace poner la mirada sobre los distintos tipos de familia a los que se ha evolucionado para cumplir su función esencial en una cultura sin violencia, en donde el único enfrentamiento sea con nosotros mismos para vencer el temor y transformarnos positivamente.

Hoy en día es normal ver que en las redes sociales el tema de la familia y los desafíos a los que se enfrenta es visibilizado para sensibilizar de sus consecuencias. Dos ejemplos con un mensaje sobradamente transparente:

1). “No puede ser un hijo responsable de padres irresponsables. No puede ser un hijo atento con padres distraídos. No puede ser un hijo amoroso de padres secos. No puede ser un hijo exitoso de padres frustrados. No puede ser un hijo feliz de padres infelices… En resumen tu hijo es tu espejo… Quieres tener un buen hijo ser un buen padre”.

2). Aceptemos también que existen las excepciones, su contraparte y la sutileza implícita de las legislaciones para los hechos antisociales : “No importa lo que hizo tu mamá o lo que tu papá no hizo… Eres el único responsable de tu vida y tu futuro”. En la ley existen atenuantes, sin embargo, la propias decisiones tienen su propio peso. Cuidémonos.

… La frase “somos los que pensamos, decimos, actuamos y omitimos” aplica al 100 por ciento a los diferentes grupos de edad en la esfera personal y familiar en la vida cotidiana. Coincidiremos que da la oportunidad de reconocer, identificar y analizar las mejores prácticas sociales, económicas y otras variables que afectan a su desarrollo.

En este sentido y con base al objetivo de favorecer la mejora continua del comportamiento familiar y personal… imaginemos los perfiles deseados de una personalidad que apoye a construir mejores realidades.

Entonces, ¿Cuál sería un perfil de habilidades para la vida en tiempos de cambio y pertinentes aspiraciones?, con los siguientes requisitos: 1. cimentados en el hogar que nos tocó vivir (ya sea en casa, institución, otro), 2. potencializados en el “saber - saber hacer - saber ser” en la escuela (por cierto, felicidades a los maestros en su día), y 3. con el apoyo fraternal de los amigos.

Una breve respuesta en redes sociales que contiene 18 características:

http://biblio.colmex.mx/curso_formacion_formadores/ESTILO%20PRAGMATICO.pdf

A) Principales rasgos: “1. Experimentador, 2. Práctico, 3. Directo, 4. Eficaz, 5. Realista”.

B) Otros: “ 6. Técnico, 7. Útil, 8. Rápido, 9. Decidido, 10. Concreto, 11. Objetivo, 12. Claro, 13. Seguro de sí, 14. Organizador, 15. Actual, 16. Positivo, 17. Solucionador de problemas y 18.Aplicador de lo aprendido.

Encuentre su conexión con ellos, agregue otras características para un futuro deseado que se inicia a construir en el aquí y ahora… 19. Resiliente, 20. Empático…

hazael.ruiz@hotmail.com