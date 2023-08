El avance criminal por el control territorial tendrá un trampolín en el proceso electoral del 2024, como ocurrió en años pasados en Guerrero, Morelos, y hace poco en el Estado de México. Documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) de la zona centro del país, ubican a estas tres entidades junto a la Ciudad de México como una zona de permanente confrontación entre grupos criminales antagónicos que buscan expandir sus territorios ya no solo para el trasiego de drogas sino para delitos de alto impacto como el cobro de piso, extorsión, secuestro, robo de combustible, tráfico de personas y robo de mercancías en carreteras.

En el país existen cinco CERFI donde participan la marina, el ejército, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. La región centro abarca estas cuatro entidades más Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Aquí se tienen identificados 34 grupos criminales que de manera sostenida mantienen una serie de confrontaciones, alianzas y pugnas para poder desarrollar sus actividades ilícitas. El documento de 25 páginas fechado en 2021 se encuentra en los correos electrónicos hackeados a la secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya, contiene mapas muy detallados de la región sobre las dinámicas del crimen organizado cuya vigencia adquiere relevancia cuando se coteja con otros reportes que ayudan a explicar lo que ocurre en Guerrero detrás de la expansión de organizaciones como los Tlacos y la Familia Michoacana (LFM), cuyo crecimiento no se explica sin las alianzas con la clase política y que hoy día tienen bajo sospecha a la élite gobernante encabezada por el senador Félix Salgado Macedonio y su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández y la mayoría de presidentes municipales en la entidad.

Llama la atención en el documento del CERFI la hegemonía de LFM en Tierra Caliente, su bastión, y cómo a través de los municipios de ésta región pero del Estado de México se han hecho con el control de la zona norte de Guerrero. El mismo mapa pero de 2023, consultado con fuentes militares, muestra el crecimiento de este grupo criminal con avances en la región de Costa Grande, donde entró en confrontación con la banda conocida como “Los Granados”, e incursiones de células armadas en Acapulco, Iguala, y hoy día en la región de la presa el Caracol. Las fuentes consultadas ven como una probabilidad muy alta que el proceso electoral del año entrante sirva de plataforma para financiar candidatos de cualquier partido que les garanticen hacerse con el control de las policías municipales, obtener información de comercios y negocios, para colocar sus piezas.

El documento del CERFI detalla seguimientos “técnicos” a cabecillas de esta banda criminal, aparecen también líderes locales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Tlacos, los Rusos, CIDA (Cártel Independiente de Acapulco). De LFM registran movimientos de dos de sus líderes uno de ellos Johnny Hurtado Olascoaga, ubican enlaces y redes de “halcones”. El dicho presidencial de “abrazos no balazos” para no tocarlos, hará que el problema sea no solo la expansión territorial sino que se hagan con el control del proceso electoral en lugares donde no lo tenían.

