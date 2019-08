Hong Kong y su status actual

Historia.- Después de la Guerra del Opio en China, un territorio de tamaño pequeño pero con gran potencial, pasaría a ser colonia británica en 1842. Este lugar se denomina Hong Kong (HK), el cual comprende no sólo la pequeña isla de Hong Kong, sino de un complejo de islas y un territorio principal que hace frontera con el sur de China.

Todavía en la época de la Guerra Fría, el Reino Unido y la República Popular de China (RPC) negociaron la cesión de HK para dejar de ser una colonia británica a ser parte de China. Sin embargo, estaban conscientes de que esto tenía que tener un periodo de transición debido a la gran influencia británica tanto en el idioma como en la forma de vida. Por lo que el 19 de diciembre de 1984 firmaron la Declaración Conjunta Chino-Británica para que a partir del 1 de julio de 1997 HK dejara de ser colonia y tuviera el status de “región administrativa especial de la RPC”. Eso…¿qué implicaba? Que durante 50 años HK sería independiente en sus sistemas: político, legal y económico pero dependiente de la RPC en cuanto a la política exterior y de defensa.

Cinco años más tarde de esta firma, se da una gran manifestación estudiantil conocida como la masacre de Tianamen en junio de 1989 donde el gobierno chino reprimió mortalmente a un movimiento juvenil que buscaba expresarse en contra del sistema comunista que se caracterizaba por ser un régimen represor. El resultado de esta masacre fue de cientos de muertos y miles de heridos.

Ante este suceso, los habitantes de HK vieron con gran desconfianza y temor que para el año 2047, vivieran como los chinos en su país ya que muchos empezaron a huir de su país para refugiarse en HK. Por lo que desde hace años, se han dado un gran número de manifestaciones de jóvenes.

Datos importantes

Para viajar de cualquier ciudad de China a HK, los chinos deben cargar su identificación oficial y los extranjeros el pasaporte ya que se entra a otro país. Es decir, es parte de una zona denominada en inglés mainland la cual está conformada por; HK, Macao y Taiwán. Los tres países tienen un status peculiar no sólo frente a la RPC sino también frente a la comunidad internacional.

HK tiene su propia moneda por lo que para viajar allí hay que cambiar la divisa que uno traiga (no pesos mexicanos) por los dólares de HK, mejor conocidos popularmente como hong kong. Los idiomas oficiales son inglés y mandarín, aunque por el gran número de personas del sur de China que han huido a HK, es que también es común oír en las calles que hablen cantonés, que es considerado un dialecto y no un idioma.

Puedo compartirles que estuve allí hace apenas tres semanas y es interesante ver la multiculturalidad del país. El lema de la Declaración Conjunta antes mencionada es un país, dos sistemas. Sin embargo, yo puedo decirles que en realidad es: un país, dos sistemas, y dos culturas. A pesar de estar en la isla de HK que es lo más turístico, la gente no habla inglés y si lo habla, es un mal inglés. Los rasgos físicos de la población son totalmente chinos y tiene un gran arraigo a usos y costumbres chinas pero también británicas como el hecho de manejar del lado derecho del automóvil. Es una mezcla de dos culturas en un lugar financiero por excelencia donde hay mucho dinero por un lado pero el otro lado, las calles se caracterizan por ver pobres buscando comida en los botes de basura, mujeres tiradas en la calle, vendiendo o durmiendo sobre cajas de cartón aunque todos coinciden en que no quieren intromisión china.

Actualidad

Vemos que desde hace ya dos meses se reportan manifestaciones en algunas calles. Quiero destacar que durante el tiempo que estuve allí no me tocó presenciar ninguna pero la gente sí expresaba que quieren seguir independientes y con libertad. Un ejemplo de que no la hay en China es que los nacionales no pueden adquirir fácilmente dólares. Los cuestionan para qué los quieren y tienen un monto máximo para comprar. Yo que iba de turista –al final de mi viaje-, fui a cuatro bancos diferentes para cambiar de yuanes chinos a dólares y en ninguno pude hacer el cambio. Me solicitaron mi pasaporte, me interrogaron que por qué los quería volver a cambiar, que en qué cajero automático había retirado yuanes y al final, para que me dijeran que sólo tenían el equivalente de 200 dólares para cambiarme y se tardarían una hora más en el proceso. Terminé haciendo el trámite en el aeropuerto internacional de Xi´an donde me dijeron que sólo está permitido a los extranjeros cambiar de yuanes a dólares el equivalente a 500 dólares por día. Así que ya se imaginarán las complicaciones que esto conlleva.

Conclusión

Aún falta mucho para el año 2047 pero sí es un hecho que HK buscará hasta lo imposible para no ser parte de la RPC y para el gobierno chino será un gran reto buscar soluciones.





Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales Universidad Iberoamericana Especialista en asuntos internacionales

aribel.contreras@ibero.mx

@Aribel007