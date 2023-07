Hoy elijo no pensar  

Por Stefany Rocha Del Litto





Siempre es muy claro para mi el tema sobre el que escribiré, es como si sólo, POP, apareciera en mi cabeza: violencia de género, desigualdad, empoderamiento. Pero esta vez, nada. Solo un gran borullo de pensamientos corriendo hasta el cansancio por mi cabeza. “¿Será que dije lo suficiente?”, “¿será que se me pasará la tristeza?”, “¿en qué va a terminar todo esto?”.

Ahí, fue en donde lo entendí, este artículo, será sobre la paz que implica no creer todo lo que pensamos y saber que pensar, irrumpe con nuestra paz y tranquilidad mental. Christine Evangelou dijo: “Una mente concurrida no deja espacio para un corazón tranquilo y en paz”, así como la paz no es la ausencia de la violencia, la paz mental no es la ausencia de problemas en la vida, sino saber que son inevitables.

Joseph Nguyen (2022) dice que los pensamientos, FLASH, nos cruzan por la cabeza como una reacción a nuestra realidad. Es decir, algo nos pasa, una idea bota en nuestra cabeza, creando una emoción. Rumenado el pensamiento damos rienda suelta para que una idea nos lleve a otra, y a otra, y otra; entramos a un loop que nos genera mucha intranquilidad, alejándonos de nuestra paz mental.

El budismo dice, que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es una opción. Ponerlos a pensar con frenesí nos causa angustia, terror, ansiedad, preocupación y nos priva de dejarnos vivir el ahora. Por eso, no tenemos que creer todo lo que pensamos, solo dejarnos sentir y navegar con el fluir de las olas de la vida.

Lectorx, te daré un consejo personal, que entre más lo practico en el océano que llamamos vida, más paz encuentro dentro de mi. La vida es como estar nadando en el mar, moviéndose con el ritmo de las corrientes, ¿las puedes controlar? No. ¿Las puedes manipular? No. ¿Las puedes disfrutar? Sí. ¿Las puedes surfear? Sí. Y, lo mejor de esta analogía, es que ninguna marea dura para siempre, todas pasan.

La vida es el mar. Las ideas y tus pensamientos, son el sol o las nubes que se postraran en el cielo. Enfocarnos en controlar la corriente del mar, nos priva de permitirnos disfrutar de lo que sí está pasando en el día a día. Cómo nos afrontamos a los problemas, nos conecta con generar paz y tranquilidad dentro de nosotros.

Así pues, pregúntate: ¿a qué pensamiento quiero darle poder?, ¿qué sentimiento quiero cultivar dentro de mi?, ¿qué marea estoy resistiendo y cómo puedo mejor surfearla?, ¿qué decido dejar de pensar y solo desechar esa idea?, ¿qué puedo disfrutar hoy en el océano de la vida?

¿Ves? Puras cosas en donde sí tienes control y te dan la opción, para que elijas entre la paz y tranquilidad o el sufrimiento y el ruido mental.