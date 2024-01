Inbal: el organismo que continuará produciendo, lo que más nos favorece

El Inbal, la institución más importante que tiene México para la educación, la investigación, la difusión artística y el patrimonio, continuará trabajando y eligiendo, lo que más nos favorece.

“El instituto desde siempre, ha consolidado: presencia nacional, colaborando con los estados en programas artísticos, académicos, de difusión y de conservación; razones por las cuales, goza de un acervo que narra la historia de México y refleja su contemporaneidad”, afirmó la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, en el marco del 77 aniversario de esta instancia creada en 1946 por decreto presidencial.

En reunión con los titulares de agrupaciones y compañías, directores y directoras de museos, escuelas y centros de investigación, así como responsables de las subdirecciones generales y coordinaciones nacionales, los exhortó a dar vida a cualquier propósito que pueda ayudar a transformar el mundo. “No se conformen, no se contengan, porque soñar y desear son la base del cambio…Y eso venimos a hacer aquí”.

Y, al presentar un balance de retos, expresó que el Inbal, es reconocido actualmente por realizar programas y actividades en todo el país, “encontramos un Instituto sumamente centralizado y fragmentado. Ahora no sólo la Red de Museos y las escuelas tienen presencia nacional, sino que también las agrupaciones artísticas, las compañías y centros de producción y profesionalización”.

Asimismo, felicitó a la Subdirección General de Bellas Artes, encabezada por Héctor Romero Lecanda, al señalar que las coordinaciones nacionales de teatro y danza han generado núcleos importantísimos de colaboración en otros estados.

“Tenemos presencia de la Compañía Nacional de Teatro con sedes regionales que no existían y ahora son sedes permanentes, donde se está haciendo diálogo de creación y muchas otras experiencias con quienes dan vida al teatro en diferentes realidades”.

La Coordinación Nacional de Literatura logró que el Inbal no suspendiera ningún Premio Literario ni siquiera durante la pandemia; e, igualmente, ha dado cabida a escritores y escritoras en lenguas indígenas; con el propósito de debatir sobre el racismo y la exclusión; generando así cambios, para reconocer también los aportes de las poblaciones afrodescendientes. Para ello apoyó la creación del Festival Afromexicano con el gobierno del estado de Guerrero. La Compañía Nacional de Danza, el Ceprodac y el Cepromusic se revitalizaron y ampliaron sus alcances, renovaron repertorio y realizaron nuevas producciones.

Y al reconocer los esfuerzos del trabajo de conservación y restauración realizado por el equipo que encabeza Ernesto Martínez, director del Cencropam, y la arquitecta Dolores Martínez, subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble, exaltó que “ya viven con el casco en la cabeza, porque se la pasan supervisando obras. Vamos a dejar muchas obras reconocidas, teatros, escuelas y museos en muchas mejores condiciones”.

Igualmente agradeció al arquitecto José María Bilbao y a la arquitecta Mónica Hernández, subdirectora de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA), su apoyo constante y su compromiso con el Plan de Justicia Wixárika, Náayeri, O’dam y Mexikan.

Al referirse a los cambios que se generaron en el Estudio de la Ópera, cuando estuvo a cargo de María Katzarava, “empezó a mochilear, a generar y poner la ópera y el canto operístico al alcance de la ciudadanía. Eso es algo que se valora mucho. La maestra Gabriela Flores ahora tomó ese relevo y plantea un camino amplificado, nos ha dado posibilidades de generar vínculos”.

Hizo una emotiva referencia analítica, al subdirector general de Administración, Pedro Fuentes Burgos, por su intenso trabajo acompañado de su equipo, al lograr un ejercicio presupuestal eficiente, transparente, de diálogo y conciliación en materia laboral con las más de 20 representaciones gremiales.

El diálogo ha sido abierto y respetuoso de la autonomía sindical, buscando también la transparencia y la política de cero corrupción. Aunció que gracias a ese trabajo y gestión, el Inbal logró el reconocimiento de prestaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con ello se eliminó el déficit de 280 millones de pesos que se venían arrastrando en los presupuestos anuales por cargas laborales.

Y agregó, “este déficit ya no existe, porque se hizo un trabajo de ordenar más de 350 minutas de prestaciones acumuladas y firmadas que nunca se reportaron a la Secretaría de Hacienda, lo que hicimos fue sistematizarlas, reconocerlas y llevarlas a la dependencia federal para su análisis y autorización, la cual el Instituto negoció con el titular de la Secretaría de Hacienda.”

Asimismo, destacó que, por primera vez, “este 2024 vamos a amanecer con cero pasivos en las áreas sustantivas, eso es fruto de un trabajo muy intenso de administradoras, de titulares, de coordinadores de todo el Instituto”.

Las escuelas del Instituto renovaron sus planes y programas de estudio, revisaron criterios de ingreso y perfiles de egreso, además de haberse comprometido con un clima libre de violencias. La política editorial se ha revitalizado con la edición de más de 80 títulos y presencia en múltiples ferias del libro. Recibimos el Bachillerato Artístico a punto de desaparecer, frenamos esa disposición y le dimos un nuevo plan de estudios, con la participación de muchos docentes. Hemos ampliado la oferta de carreras en otros estados de la República Mexicana, en Tlaxcala, en primer lugar; colaboramos con más de 20 estados de la República con sus Escuelas de Iniciación Artísticas, igualmente comprometidas con la educación de las infancias y juventudes.

Al agradecer el apoyo de nuestro presidente, Manuel López Obrador y de la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, destacó: “Gracias al programa Chapultepec: Naturaleza y Cultura; vamos a entregar un Instituto con todos los teatros del Centro Cultural del Bosque renovados, con un nuevo Jardín Escénico que incluye dos espacios profesionales interdisciplinarios, conexión con Reforma y con la Segunda Sección del Bosque; con los museos de Chapultepec actualizados.

Además un Palacio de Bellas Artes con su nueva concha acústica, con las instalaciones eléctricas renovadas, con las cúpulas restauradas. Con fondos del Inbal, Citibank y la Fundación Harp Helú se restauraron las subbóvedas del Palacio de Bellas Artes. El Museo Nacional de Arquitectura se remodeló y tenemos todas las instalaciones de iluminación nuevas y habremos de concluir con la restauración de los pórticos”.

También mencionó que las programaciones de los consejos artísticos en este momento, de todas las agrupaciones: la Sinfónica, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, el Ceprodac y el Cepromusic, la Campañía Nacional de Teatro, no tienen duda sobre la ya orgánica presencia de los ejes de diversidad, inclusión, igualdad de género.

“Somos la institución mejor calificada a nivel del gobierno federal por el compromiso que asumimos por la equidad, la igualdad de género, implicó asumir retos fuertes; reconocimos la existencia de esas violencias, las nombramos, escuchamos a las comunidades y creamos protocolos de manera colegiada y participativa.

Nuestro Comité de Ética ha sido evaluado nuevamente con la más alta calificación por la Secretaría de la Función Pública”. Y, al mencionar el tema de la Bodega Nacional de Arte, expresó que cada museo tendrá espacio para ampliar su acervo; mientras que el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) duplicará su capacidad de atención.

Refirió que la inauguración del Jardín Escénico se realizará pronto y sobre la marcha; y será otro espacio del Inbal, como lo anunció la secretaria Alejandra Frausto en la pasada inauguración de los teatros del CCB.

También tiene contemplada la realización de proyectos interdisciplinarios, un laboratorio y un espacio público. “Nos interesa mucho la relación arte y naturaleza; este planeta ya no aguanta más. Si el arte no se compromete a combatir el cambio climático, quiere decir que no queremos al planeta, pero como humanidad sí queremos cuidarlo”.

Expresó por último que el Instituto está en un momento de cambio que será consolidado el próximo 2024… Ahora bien. Y como este acontecimiento me súper agradó, envío a todos, un entusiasta beso.