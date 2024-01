Palabra de Antígona | Primera directora de la Facultad de Medicina podría ser la primera rectora en 62 años

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de enero, 2024.- En septiembre de 2022 Ana Carolina Sepúlveda Vildósola dijo que tiene el compromiso y se sintió motiva para trabajar y abrir caminos para las mujeres en la medicina. Lo dijo al ser seleccionada para aparecer con otras 59 mujeres en una exposición fotográfica.

Esta mujer, de 56 años, que ha recorrido la investigación, la docencia y la especialización este fin de semana fue nombrada directora de la Facultad de Medicina, la primera mujer desde que estos estudios se iniciaron en México al final del siglo XIX, y si funciona la teoría de las probabilidades podría ser la primera mujer en la rectoría de la Máxima Casa de Estudios, donde sólo han llegado los hombres.

Pediatra, formadora de nuevos profesionistas, está orgullosa de que se haga visible su trabajo, porque es “ mi pasión y que me consideren como líder en el campo, más aún porque hay mucho que hacer para abrir oportunidades para las mujeres en la Medicina, en la investigación y en el liderazgo científico”.

Foto: @anacsepulveda_v

Se perfila como probable rectora si se considera que en 41 de los últimos 62 años, la Rectoría de la UNAM ha sido encabezada por médicos. Seis de los 11 rectores de 1961 a la fecha, son médicos de profesión, de los cuales cuatro han estado durante dos rectorados completos, es decir, 32 años.

Sin ambages, afirmó que el que cada vez haya más mujeres en la ciencia es increíble, ya que “las mujeres tenemos mucho que aportar, nuestros intereses y visiones complementan el conocimiento; necesitamos que exista igualdad en las oportunidades para que demostremos que somos capaces, que se abran más espacios, que las organizaciones consideren nuestras necesidades, como por ejemplo, el embarazo, y que los varones adquieran un papel más activo y responsable en la crianza de sus hijos”.

Asimismo, resaltó que es importante empoderar a las mujeres, porque “durante mucho tiempo se nos consideró incapaces, no fue sino hasta hace poco más de medio siglo que tuvimos la oportunidad de estudiar la universidad; tenemos mucho que decir y aportar para que el mundo sea mejor”.

Nombramiento para quien ve a las mujeres

Ana Carolina Sepúlveda Vildósola fue designadapara dirigir la Facultad de Medicina de la UNAM, luego de que la Junta de Gobierno lo acordó este fin de semana, y la dirigirá para el periodo 2024-2028.

Destaca la resolución que por primera vez en la historia de la Máxima Casa de Estudios, una mujer tomará las riendas de una de las facultades más demandadas y de mayor tradición de la UNAM, que desde su fundación, en 1929, solo había sido dirigida por hombres, por lo que han tenido que pasar casi 100 años para llegar a este resultado.

Tras el nombramiento, Sepúlveda Vildósola se convierte en la directora número 38 de la Facultad de Medicina y tomará protesta al cargo este lunes 29 de enero.

Foto: @anacsepulveda_v

¿Quién es Ana Carolina Sepúlveda?

De acuerdo con su semblanza publicada por la Junta de Gobierno de la UNAM, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola es médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina y especialista pediatra en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También es Maestra en Medicina y Doctora en Ciencias (con campos de estudio en Educación Médica), obteniendo mención honorífica en todos los grados.

Está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría y cuenta con formación directiva y en ética y derechos humanos. Ha participado en 130 cursos de actualización médica y pediátrica, educación en salud, investigación en salud, bioética y gestión de sistemas de salud.

Es profesora Titular C de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde imparte las asignaturas de Docencia en Ciencias de la Salud, Bioética y Políticas Públicas y Seminario de Investigación. Asimismo, funge como presidenta del Consejo Directivo de Fundación IMSS, AC. y tesorera de la Academia Nacional de Medicina de México.

También es integrante del comité directivo del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), vocal del comité de planeación de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina (AMFEM), del Consejo Promotor de Competitividad y Universalidad en Salud de FUNSALUD, editora en Jefe de Gaceta Médica de México y vocal titular del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública de la Secretaría de Salud.

Entre las distinciones y méritos que ha recibido a lo largo de su trayectoria se encuentran: la Medalla Maimónides (UNAM 1990), excepcional calidad (examen profesional, 1992), Medalla Alfonso Caso (UNAM 1998), Premio El Cano, Premio a la actuación médica en el IMSS. Reconocimiento a la productividad científica, tutora de la mejor tesis médica IMSS, Premio Afore-Banorte-Fundación IMSS al mérito médico 2013 (Categoría educación en salud).

En redes sociales apareció#UnGoyaPara la Doctora . Ana Carolina Sepúlveda Vildósola por haber sido designada como directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el periodo 2024-2028, siendo la primera mujer en dirigir esta institución.

La vimos en Reforma

En 2022, por su trayectoria y aportes en el área médica, la doctora Sepúlveda Vildósola, fue reconocida en la muestra fotográfica “Mujeres que mueven a México”, realizada por L’Oreal Groupe en colaboración con la Embajada de Francia en México y exhibida en Paseo de la Reforma durante un mes, con el objetivo de promover la equidad de género y el empoderamiento femenino a través de las imágenes de 60 mujeres destacadas a lo largo de su vida por su liderazgo y trascendencia profesional.

Fue cuando dijo, en entrevista con la Gaceta Universitaria “Es un gran orgullo formar parte de la categoría de Innovación y Tecnología, esto representa un gran compromiso y me motiva para seguir trabajando y abriendo caminos para las mujeres y para formar a nuevos profesionistas, me da mucho gusto que se visibilice mi trabajo, mi pasión y que me consideren como líder en el campo, pero aún hay mucho que hacer para abrir oportunidades para las mujeres en la Medicina, en la investigación y en el liderazgo científico”.

Su trayectoria incluye varios logros significativos para ella, y mencionó que “como mamá estoy muy orgullosa de formar y guiar a dos maravillosas mujeres profesionistas; como mujer, el poder inspirar a muchas otras mujeres a alcanzar sus metas; como médica, es gratificante poder atender a muchas niñas y niños en el ámbito público y privado y ver sus caras de alegría al recuperar su salud; como académica, contribuir a formar a muchas generaciones de pediatras y que mis alumnos y alumnas de docencia se contagien de la pasión y el compromiso que implica la labor docente; como investigadora, contribuir al conocimiento científico; como administradora de la salud, el haber podido dirigir la educación, investigación, políticas de salud y control de calidad de insumos del IMSS; y como editora de la revista científica de mayor impacto en Latinoamérica, haber logrado llevar a Archives of Medical Research a un factor de impacto de 8.3, el más alto de su historia en 52 años”.

Actualmente, la doctora Sepúlveda Vildósola trabaja en el análisis de los factores personales y socioambientales que influyen en las trayectorias escolares de los estudiantes de Medicina de la Facultad, así como el impacto que tuvo la pandemia en ellos; sus planes a futuro son seguir aprendiendo, aportar en la formación de los y las profesionales de la salud, continuar investigando para contribuir al conocimiento, viajar, leer, reír y disfrutar de su familia.