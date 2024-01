Pensiones, otra perversidad

3.- Dimensión del problema. México tiene un gran problema de pensiones, además de los dos institutos más grandes (IMSS e ISSSTE), existen muchos sistemas estatales, universidades y empresas del Estado (CFE y PEMEX), que se encuentran en graves dificultades. Estos sistemas de seguridad social no abarcan ni al 50 % de la población. ¿Qué piensa hacer López con los sistemas emproblemados y con el 50 % de la población sin pensión?

4.- Ruta legal. Para reformar los sistemas pensionarios del IMSS, ISSSTE y paraestatales no se necesita una modificación constitucional, por lo tanto, con una mayoría del partido del Presidente sería suficiente. Sin embargo, se habla de una reforma constitucional que sí implica una mayoría calificada entre Morena y aliados que, hoy por hoy, no la tiene.

5.- Concurrencia con otras reformas. En los países donde se dan reformas pensionarias, se procura no contaminarlas con otras iniciativas legislativas. Resulta extraño que el Presidente anuncie una Reforma Constitucional de pensiones y quiera asociarla con la iniciativa para desaparecer los órganos autónomos. Ya lo veo diciendo “no quieren que desaparezcan los órganos autónomos porque no quieren mejorar las pensiones”, lo cual es falso, porque el presupuesto de esos organismos no cubre ni el 2 % del gasto pensionario.