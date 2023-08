Proteger a la infancia es un acto de paz

Durante la pandemia por Covid-19 se visualizó la impregnación al mundo digital para lograr un avance y no suspender la dinámica que llevaba a cabo el país. Sin embargo, la tecnología no sólo se usó para bien, se observó una introducción a estos dispositivos a la infancia, y no sólo para ser parte de sus actividades escolares, también para su vida cotidiana.

Ahora vemos en cualquier lugar a un niño o niña que tiene en sus manos un celular o una tablet. Es sorprendente como incluso algunas carriolas tienen un lugar específico para colocar una pantalla y que la o el bebé de meses de edad esté “entretenidx”.

Mientras algunos padres o madres deciden brindarles la oportunidad de conocer e indagar por internet con el fin de que estén “entretenidxs”, la organización internacional Save the Children que trabaja por los derechos de la infancia, dio a conocer que, en el 2020 en Madrid, 7 de cada 10 adolescentes consumieron activamente pornografía. El consumo lo hacen estando solos (93.9%) y, además, el contenido se encuentra fácilmente, es gratuito (98.5%), y la mayoría de esta material es violento, fomentando la desigualdad.

Carla, una adolescente que fue entrevistada por Save the Children comentó que el contacto con la pornografía es realmente fácil y no es necesario buscarla, más bien, ella llega a ti. Destacó que a través de ver películas y juegos online salen los anuncios sobre vídeos explícitos y está a un clic. También, cabe destacar que nuestro país es uno de los que tiene mayor incidencia de pornografía infantil. (La Jornada, 2021)

De igual manera, el ciberacoso es un tema que tratar, ya que, según el INEGI en el 2021, al menos el 21.7% de la población usuaria vivió alguna situación de acoso, en la edad de 12 años en adelante. Además de esto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio a conocer que, durante la pandemia, aumentaron los casos de trata de menores de entre 0 y 17 años.

¿Cómo vamos a promover la paz si no protegemos a la infancia? Debemos ayudarles a poner límites sobre el tiempo que dedican a pasar en línea, tener una comunicación abierta donde exista confianza para que el niño o la niña comparta sus experiencias digitales y tener supervisión activa en los dispositivos que se utilizan; esto, con el fin de ayudarles a conocer los riesgos y prevenir circunstancias que puedan afectarlos. El internet no debe ser catalogado como “malo” o “bueno”, más bien, es una herramienta que depende de cada uno de nosotros como es utilizado, ¿cómo usarás internet en tu día a día?





Diana Ramos Osornio