¿Quién cuida del que cuida? 

por Irelyd Soto





Es la pregunta que a menudo surge cuando quienes estamos a cargo del cuidado de un familiar que depende de nosotros, nos hacemos al ver que la sociedad y el Estado invisibiliza esta forma de trabajo al considerarla no remunerada porque se piensa que es algo que se hace como un acto de amor y entrega a un ser querido.

A menudo se dice que una persona se vuelve cuidadora cuando es madre y debe proporcionar cuidados primarios a sus hijas e hijos y le acompaña en sus procesos de desarrollo, pero no volteamos a ver a las personas cuidadoras de un familiar enfermo, con condición de discapacidad o bien que, por su avanzada edad, sus condiciones de salud estén disminuidas y requieran asistencia en este proceso.

A las personas que asumen el rol de cuidadores de este grupo de personas, la sociedad no repara en su situación, considerando que la mayoría son mujeres y respecto al vínculo de parentesco con el paciente, predominan las esposas e hijas (Interamerican Development Bank, 2020), y esto a su vez ahonda las desigualdades de género en el ámbito económico y social (ONU Mujeres, 2018).

En este sentido, estas personas se ven obligadas a dejar sus vidas personales y laborales de lado para pasar a priorizar a quien recibe el cuidado, lo que se convierte en un desgaste físico y mental por la sobrecarga de responsabilidad que representa el asegurarse que su familiar cuente con todo lo necesario, que no se le pase la hora de las medicinas, llevarle a sus consultas médicas, a rehabilitación física y/o cognitiva dependiendo del padecimiento.

Para las y los cuidadores, no hay una retribución económica ni por la familia ni por el Estado. En los hospitales, lo primero que requiere el equipo médico y personal de enfermería es la presencia de un familiar para cuidar al paciente, pero no se detienen a pensar si el familiar come, duerme o si lo va a venir a relevar otro familiar.

Hoy día, la agenda de cuidados en materia de política pública ha ganado mucho terreno en México a través del impulso para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, el cual es clave para fortalecer la protección de la población y un motor para la movilidad social (CEEY, 2022). Es necesario promover políticas públicas para brindar atención a les cuidadores familiares, ya que también necesitan cuidado y atención, puesto que son quienes se convierten en el segundo paciente (Interamerican Development Bank, 2020).

Se requiere hoy más que nunca fortalecer la red de apoyo de les cuidadores familiares, una mejor distribución del cuidado, así como dar un valor real a su trabajo para dejar de verlo como un mero acto de amor y servicio.