Xóchitl contra tres Alianzas

Llevamos dos semanas y han aparecido diversos errores en la campaña de Xóchitl Gálvez, que es preciso señalar a tiempo, así como, destacar las trampas que desde el Estado se están orquestando en su contra. Apenas el 25 de agosto pasado, en mi colaboración titulada #TodosSomosXóchitl, señalaba que se vendrían retos mayúsculos para la hidalguense, destacando la dificultad de mantener el liderazgo del Frente Amplio por México y las manipulaciones políticas de López Obrador para favorecer electoralmente a su candidata. También decía que debíamos “apoyarla no sólo con nuestro voto y la difusión de su imagen e ideas, también abonando en el debate, contribuyendo a la unidad de la oposición y no dejarla sola ante las infamias y ataques del gobierno y Morena”

Sin duda, han existido errores en la campaña de Xóchitl algunos de ellos, francamente menores, pero que su equipo no ha sabido contener y superar, por ejemplo, cuando perdió su discurso en el acto inaugural en el Monumento a la Revolución o cuando leyó de la portada el título de un libro que habla de ella. Otros yerros no han sido ocasionados por la candidata sino por sus cercanos, ahí está el caso del tweet de Fox sobre la esposa del candidato de MC. Una buena comunicación hubiera sido suficiente para que estos eventos pasaran inadvertidos, sin embargo, todavía hoy en día se siguen comentando.

Xóchitl debe de reconocer que falta una buena articulación y agilidad de respuesta por parte de su equipo de campaña. Particularmente debe poner atención en su coordinador, Santiago Creel quien en teoría debería de ser el responsable de que la operación cotidiana fuese correcta. La candidata nombró a Santiago su coordinador en un gesto de generosidad por su declinación, sin embargo, Creel nunca ha ganado una elección, por lo que tenerlo como coordinador puede ser más un lastre que una ventaja.

No obstante, los problemas con su equipo no son el principal reto de Xóchitl Gálvez. Ella está enfrentando en esta campaña a tres alianzas:

1. La Alianza oficialista integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que lleva como candidata a Claudia Sheinbaum, impuesta en un proceso simulado por el presidente López. Cuenta con todo el apoyo oficial materializado en recursos financieros, soporte logístico de las dependencias gubernamentales, movilización en los estados gobernados por Morena, operadores electorales que trabajaban como siervos de la nación, respaldo del ejército, ayuda del narcotráfico y los actos de propaganda que directamente realiza AMLO en sus distintas intervenciones.

2. La alianza “AMLOMC” conformada por el presidente de la República y Movimiento Ciudadano. Esta coalición oficial tiene como candidato a Samuel García gobernador de Nuevo León. Con el propósito de dividir el voto opositor López maniobró para convencer a Dante Delgado y Samuel García de ir solos sin alianza en esta elección. Se dice en muchos medios que es debido a expedientes que ligan Delgado con los fraudes de Segalmex y los que existen contra el gobernador de Nuevo León por los negocios de él y su familia con empresas factureras.

3. La Alianza de los presidentes de los tres partidos que constituyen el Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD. Estos personajes de distintas formas se las han ingeniado para permanecer en la dirigencia de sus partidos con el único propósito de repartirse las posiciones en el Congreso, sabiendo que de esta forma aseguran su futuro político, monopolizando las negociaciones legislativas para favorecer sus intereses personales.

Hoy vemos cómo se trata de imponer una narrativa en la cual el resultado ya está definido. Para eso se ha contado con el respaldo de diversas casas encuestadoras que, por presión, temor o negocio, vienen alterando las cifras de manera muy evidente dándole a Claudia Sheinbaum una ventaja inverosímil de 30 puntos. No obstante, hay otras donde la diferencia es de ocho u 11 puntos. Parece que los mexicanos no tenemos memoria, porque fue exactamente la misma estrategia que se siguió en el estado de México o en la campaña interna de Morena entre Claudia y Marcelo, logrando con esto desanimar a la gente para que no saliera a votar o bien aceptando la imposición debido a que era lo más “creíble”.

Ante este panorama, podríamos caer en el pesimismo aquellos que pensamos que el país debe salir de este ciclo de destrucción en que nos ha metido el gobierno de López. Sin embargo, no debe de ser así. Hay mucho tiempo por delante y se pueden corregir las fallas que hoy se han presentado. Xóchitl tiene mucho espacio electoral ya que es poco conocida en la población debido a que apenas tiene cinco meses en presentaciones públicas, contra los cinco años de Claudia. También debe contrastar sus propuestas con los fracasos de este sexenio en materia de corrupción, militarización, inseguridad, salud, educación, medio ambiente, falta de certeza jurídica, etc. Sin desánimo podemos decir que la moneda está en el aire si se da un golpe de timón y no dejamos sola a la única candidata de oposición.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación