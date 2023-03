Cuestionario Proust: Bef

Bernardo Fernández (Ciudad de México, 1972) es . Diseñador gráfico por la UIA con especialidad en ilustración, es uno de los autores de narrativa gráfica más reconocidos en América Latina. Sus novelas gráficas más recientes son Matar al candidato, en colaboración con F.G. Haghenbeck, sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio y Tres Deseos, un cuento de hadas punk para niñas. Con un puñado de premios y traducciones a seis idiomas, divide su tiempo entre la gráfica, la narrativa y la academia.





¿El principal rasgo de tu carácter?

La melancolía.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Leer y dibujar todos los días. Si son cómics, mejor.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

La procrastinación.

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La informalidad.





¿Tu gran miedo?

La mutilación.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

La somnolencia.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mis dreadlocks. A veces se me olvida que tengo un peinado tan peculiar y me sorprendo de que se me queden viendo.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La belleza, si es que lo es. Efímera y subjetiva.





¿La persona viva a la que más admiras?

Sergio Aragonés.

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Varios políticos de derecha. Y si son alcohólicos, más.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“De hecho…”, antes de soltar un dato nerd.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

En las extremas.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La sensibilidad.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La fortaleza.

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

En orden de aparición, Aída, María y Sofía.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En los respectivos quirófanos donde nacieron mis dos hijas.





¿Qué talento te gustaría tener?

El musical. Me rayaría tocar el piano. Pero no fui llamado por ese camino.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Hubiera estudiado biología en lugar de diseño gráfico.

¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Vivir de imaginar cosas (y a veces, de dibujarlas).





¿Dónde te gustaría vivir?

No me veo en otro lugar que no sea la muy noble y leal Ciudad de México, pero podría pasar temporadas largas en Tokio, Toronto, Bruselas y Villa del Carbón.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Un dibujo original de Germán Butze, autor de Los Supersabios, que es mi dibujante de cómics favorito. Me lo regaló su hija Irma poco antes de morir. Es mi mayor tesoro.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Me gustaría identificarme con José Guadalupe Posada y Leopoldo Méndez.





¿Tu pasatiempo favorito?

Escuchar música, de Pérez Prado a Shostakovich y todo lo que haya en medio, todo el santo día.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un oso grizzly.





¿Cómo te gustaría morir?

Sin enterarme.

¿Tienes un lema?

“Las aguas y las personas solitas toman su nivel”.

